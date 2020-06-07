Halk sağlığı için 4 miyon TL

Konak, normalleşme dönemine seferberlik halinde sürdürülen çalışmalarla girdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un sahaya çıkarak yönettiği süreç, Konak halkından da tam not aldı. Başkan Abdül Batur, “Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hızla harekete geçen Konak Belediyesi, alarm halinde tuttuğu tüm birimlerle Konak’ı normalleşme sürecine taşıdı. Başta zabıta, temizlik, sağlık, sosyal yardım işleri müdürlükleri olmak üzere tüm birimlerin seferberlik halinde çalıştığı süreci yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da sık sık sahaya çıkarak, ekipleri yalnız bırakmadı.

Konaklılara 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven, 21 bin 500 litre dezenfektan dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 7 bini aşkın gıda kolisi ulaştıran Konak Belediyesi, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı.

Kentin köşe bucak dezenfekte edildiği, özellikle yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, esnafa tam desteğin sunulduğu sürece Konak halkı da tam not verdi. İzmir’de koronavirüs dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak, özel bir şirket tarafından yapılan araştırma, Konaklıların alınan önlemlerden ve yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ortaya koyarken, Başkan Batur salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Sürecin büyük bir titizlikle takip edildiğini vurgulayan Başkan Batur, “Belediyelerin üzerine düşen en önemli görevler, dezenfeksiyon çalışmaları, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile işleri kaybeden, gelirleri önemli ölçüde düşen vatandaşlara destek olmaktı. Biz de bu öncelikle hiç durmadan çalıştık. Konak’ta hizmetleri aksatmadan, hemşehrilerimizle, esnafımızla omuz omuza bu sürece geldik. Tüm yatırımlarımızı askıya alarak, halkın sağlığına ağırlık verdiğimiz bu dönemde, bugüne kadar 4 milyon TL harcadık.

Ancak biliyoruz ki, henüz hiçbir şey bitmedi. Alarm durumumuz, seferberlik halimiz sürüyor. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Hizmette yarıştık

Batur konuşmasında, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu: “Belediye personelimiz bu süreçte büyük bir özveriyle ve hatta kendilerini tehlikeye atacak şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız cephede savaştı ama onların ardından sahada en çok belediye çalışanları vardı. Biz çalışma anlamında yarışır halde vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Köşe bucak dezenfekte

İlçede koronavirüsle mücadeleye 4 milyon TL harcandı. Salgının başladığı ilk günlerde Konak’ta öncelikle halkın toplu olarak bulunduğu pazaryerleri ile nikâh salonlarında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları, 3 vardiya halinde sürdürülerek yaygınlaştırıldı. Konak’ın en işlek ana caddeleri başta olmak üzere tüm mahallelerinde, kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. İlçedeki 170 park da her hafta düzenli olarak dezenfekte edildi. Başta eczaneler, berberler ve kuaförler olmak üzere 1084 işyerine hijyen desteği verildi. Uzun bir aradan sonra ilçede kepenk açan 283 berber ve 693 kuaförün işyerleri dezenfekte edilerek, esnafa hijyen kitleri de dağıtıldı. Ayrıca başta hastaneler, aile hekimlikleri, muhtarlıklar olmak üzere 1200 adet kamu kurum ve kuruluşu, 62 adet ibadethane, 71 adet karantinaya alınmış hane ve 4 bin 913 araç dezenfekte edildi. İlçedeki camilerde yeniden ibadet başlamadan önce temizlik ve dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı. Tekrar açılmadan önce sürücü kursları, kafeterya ve restoranlar da dezenfekte edildi. Kentte kullanılan dezenfektan miktarı 15 bin kilogramı, vatandaşlara dağıtılan dezenfektan miktarı ise 21 bin 500 litreyi buldu. Çalışmalar normalleşme sürecinde de kesintisiz sürdürülüyor.

450 bin adet maske

Konak Belediyesi sürece özel üretimlere de imza attı. 1.Kadriye Semt Merkezi’nde Konak Kaymakamlığı işbirliğiyle 6 bin maske dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 2 bin 200 adet siperlik yaptı. Sosyal mesafenin sağlanması adına 150 adet tek kişilik bank da üretilerek parklara yerleştirildi. Belediye süreçte kendi personeline ve vatandaşlara 450 bin adet maske, 21 bin 472 adet de eldiven dağıttı.

7 bini aşkın gıda kolisi

Konak’ta zor durumda kalan vatandaşlar ve esnaflar ile amatör spor kulüplerine toplam 7 bin 500 adet gıda kolisi dağıtıldı. Koliler, uzun süre kepenk açamayan esnafa, esnaf odalarıyla işbirliği halinde ulaştırıldı. İlçede 25 bin 500 kişilik ikram ve erzak dağıtımı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelere toplam 600 kg tavuk dağıtıldı. 10 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Konak’ta bulunan taksi duraklarına 2 bin 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran dağıtıldı. Salgının ilk günlerinde kurulan özel iletişim hattıyla destek verilen kronik hasta ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkabildikleri pazar günleri, 10 bin kişilik ikram hizmeti verildi. Başkan Abdül Batur ileri yaştan 1500 hemşehrisine, bayram öncesi, içinde meyveler bulunan birer balkon sepeti de ulaştırdı. Basmane’de karantinaya alınan 2 otele bez mama ve gıda ulaştırılırken, ilçede yangından hasar gören 2 aileye ev eşyası yardımı yapıldı.

26 bini aşkın talebe yanıt

Salgın sürecinde belediye santrali, özel iletişim hattı, web sitesi, sosyal medya aracılığıyla gelen ve şahsi olarak yapılan 26 bin 157 talep, ilgili birimlere iletildi ya da anlık olarak çözüme kavuşturuldu. Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara 2 bin 580 bin kitap ulaştırıldı. Konak Belediyesi 2 bin 500 adet de Nutuk dağıttı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 954 hastanın muayenesini gerçekleştirdi. Salgın sürecinde 90 kişiye “Evde Sağlık Hizmeti” sunulurken, 38 kişiye ise “Hasta Nakil Hizmeti” verildi. 1200 litre alkol bazlı sıvı el dezenfektanı tüketildi. Zabıta Müdürlüğü salgın sürecinde 818 adet işletme ve 116 taksi durağını denetledi. 281 işletmeye tebligat yapılırken, izinsiz faaliyet gösterdiği tahmin edilen 14 adet işletme kapatıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yaşayan can dostları yalnız bırakmadı. Salgın sürecinde 900 adreste, kedilere ve köpeklere 5 bin 395 kg mama, 115 adreste ise kuşlara 545 kg buğday dağıtıldı. 825 can dostun rutin muayene ve tedavileri gerçekleştirildi. Konak’ta kültür ve sanata yönelik çalışmalar ise sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Esnafa kiracıya tam destek

Konak Belediyesi esnafa işgaliye, sağlıkçıya kira desteği sundu. Üç ay boyunca işgaliye bedeli alınmayarak, 2 bin 650 esnafımızın yıllık yaklaşık 1.5 milyon TL destek sağlanmış oldu. 3 ay süreyle yapılan bu desteğin 3 ay daha uzatmayı planlanıyoruz. Çarklar eskisi gibi dönmeye başlayana kadar esnafımızın yanında olacağız. Faaliyetleri geçici süre durdurulan 6 adet işletmeden kira tahsil edilmedi. Satışı yapılan 416 adet taşınmazın taksit ödemeleri ise 3 ay ertelendi. Mülkiyeti Konak Belediyesi’nde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan da yılsonuna kadar kira alınmamasına karar verildi. Konak Belediyesi’ne ait 44 evde oturan Roman vatandaşlar da yılsonuna kadar kira ödemeyecek.

Yüz güldüren kampanya

Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafı, veresiye defterlerini kapatalım kampanyasıyla da destekledi. Kampanya hem vatandaşa hem esnafa ilaç oldu. Başkan Batur’un çağrısıyla harekete geçen hayırseverler, 450 vatandaşın 65 bakkala olan 185 bin TL borcunu kapattı. Kampanya sürerken, dayanışma halkasına eczaneler de eklendi; hayırseverler Başkan Batur’un çağrısıyla vatandaşların eczanelere olan borçlarını da kapatmaya başladı. İlk ödeme Ballıkuyu bölgesindeki bir eczanede gerçekleşti ve 17 vatandaşın borcu kampanya kapsamında kapatıldı.

Nüfus her gün 1 milyon artıyor

Merkez ilçe Konak’ın yerleşik nüfusunun her gün 1 milyon arttığına dikkat çeken Batur, “Konak’ın özel bir durumu var: İlçemize her gün çalışmak, alışveriş yapmak gibi çeşitli nedenlerle 1 milyon insan geliyor. Normalleşme süreciyle bu akış da tekrar başlamış oldu. İlçemizde işleri daha da sıkı tutmamız gerekiyor. Bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimden yeni normal olarak açıklanan kurallara yani maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.