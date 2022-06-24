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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi karıştı! İzmir Valiliği açıklama yaptı!

İzmir'de bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde dün bir karışıklık çıktı. Çıkan olaylarla ilgili İzmir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi karıştı! İzmir Valiliği açıklama yaptı!
24 Haziran 2022 Cuma 12:03

İzmir Valiliği, dün Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancılardan bazılarının kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını, olayın kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, merkezin rutin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancılardan bir kısmının 23 Haziran saat 22.00 sularında kargaşa çıkarmaya çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli ve kolluk birimlerimizce olay kısa sürede kontrol altına alınmış olup merkezde herhangi bir yangın, ölüm ve yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulduğu Geri Gönderme Merkezi, rutin faaliyetlerine devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #harmandalı geri gönderme #valilik
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