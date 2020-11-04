Hasar tespit çalışmaları sürüyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresindeki ilçelerde, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
04 Kasım 2020 Çarşamba 06:52

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince depremden etkilenen alanlarda ağır veya yıkık,  orta, hafif hasarlı ve hasarsız binaların tespitleri yapılıyor. Ağır hasarlı binaların yıkılmasına yönelik çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Depremde orta derecede hasar gören Özdenizciler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar ise polis tarafından verilen izinle kontrollü olarak yapıya girip kısa süre içinde kıymetli eşyalarını alabiliyor.

Apartman sakinlerinden Yıldız Yaylalı, yaptığı açıklamada, binadaki hasar nedeniyle kıymetli eşyalarını almak dışında evlerine giremediklerini belirterek, "Apartmanımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi, orta hasarlı olduğu söylendi." ifadesini kullandı.

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