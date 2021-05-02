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Hastane önünde aşı kuyruğu!

İzmir'de, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu

Hastane önünde aşı kuyruğu!
02 Mayıs 2021 Pazar 14:04

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aşı kuyruğu #koronavirüs aşı
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