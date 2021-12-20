Havuz İzmir’e otizmli çocukları almıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in her yaştan İzmirliye hizmet vereceğini söylediği Havuz İzmir’i otizmli çocuklar kullanamıyor. Havuzu otizmli çocukların da kullanması için defalarca başvuru yaptıklarını belirten aileler, konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin somut bir adım atmadığını belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme sporunu teşvik etmek ve geliştirmek adına haziran ayında kente kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılmıştı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde 16 milyon lira maliyetle inşa edilen tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Havuz İzmir’in sayesinde, profesyonel şekilde yüzme sporuyla ilgilenen çocuk ve gençlerin ihtiyacının karşılanacağını yüzme bilmeyenlere de eğitim verilen bir tesis olacağını dile getirmiş ve havuzun her yaştan İzmirliye hizmet vereceğini söylemişti. Açılışının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen her yaştan İzmirliye hizmet vereceği söylenen Havuz İzmir, otizmli çocuklara hizmet vermiyor.

Otizmli çocuklar havuzu kullanamıyor

Kendi kızı da dahil 12 otizmli çocuk için Havuz İzmir’e başvuruda bulunduklarını ifade eden B.S. “Bu havuz yapılırken otizmli çocuklar için yapıldığı söylendi. Bu havuzun açılışını bizim çocuklarımız için yapılıyor diye hevesle bekledik. Havuz açıldıktan sonra başvuruda bulunduk ‘Bu konuda çalışıyoruz, sonra’ denildi. İki üç defa başvuruda bulunduk sonrasında ‘otizmli çocukları alamıyoruz’ dediler. Bizim çocuklarımız için kurs verilemiyormuş, öğretmen yokmuş. Ama diğer çocuklar için öğretmen var. Teoride her şey güzel ama uygulama yok. Bizim çocuklarımız Havuz İzmir’i kullanamıyor. Otizmli çocukları ne olarak görüyorlar bilmiyorum ama bizim çocuklarımız Ege Üniversitesi bünyesinde de kurs aldı. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencileri, asistanları bu kursu verebildi. Neden oradan bir eğitmen tedarik edilemiyor. Otizmli çocuklar zihinsel engelleri olan çocuklar değillerdir. Yüzmeye engelleri yoktur. Yüzmeye ve bedensel aktivitelere çok yatkınlardır. Ciddi önyargı ve cahillikten kaynaklı bir bilmezlik var. Bu çocuklarla ilgilenen eğitmenlerin özel eğitim alması gerekiyor gibi bir yaklaşım var. Bu doğru değil. Benim kızım okula gidiyor. Herhangi bir beden öğretmeni dersine girebiliyor. Devletin okulunda ekstra bir sertifika gerekmeden bir beden eğitimi öğretmeni benim kızımın dersine girebiliyorsa neden o öğretmenler belediyenin havuzunda derse giremiyor? Ya da çok mu zor bir öğretmene o sertifikayı aldırmak? Belediye otizmli olamayan çocuklara bu hizmeti veriyorsa biz de aynı hizmeti bekliyoruz. Hiçbir otizmli çocuk havuzu kullanamıyor” dedi.

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İzmir Hemşehri İletişim Merkezi’ne başvuran ailelere verilen cevapta ise şu ifadelere yer verildi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak 25 Haziran’da açılışını yaptığımız Havuz İzmir tesisimiz, her yaştan bireylere yüzme eğitimi vermek ve 18 yaş üstü yüzmeyi bilen yine her yaştan bireylerin rahatlıkla spor yapabilecekleri bir tesistir. Tesisimiz aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi su sporları kulüplerinin kullanımına, Sutopu, Sualtı Sporları ve Yüzme federasyonun tahsislerine imkân sağlamaktadır. Havuz İzmir tesisinde hâlihazırda uygulanan eğitim ve spor saatleri için havuzun genel hijyeni, güvenliği ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulan kullanıcı kapasitesi dahilinde öncelikle talepler alınmış ve o doğrultuda havuz programı oluşturulmuştur. Tesise olan talep yoğunluğunda dolayı alınacak yıllık kayıtlar sene boyunca yeni kullanıcıların gelmesini engelleyeceğinden aylık kayıt uygulaması vardır. Mevcut havuz programı haricindeki taleplerinizi bir dilekçeyle Havuz İzmir tesisi yönetimine bildirmeniz durumunda talep edilen husus için gerekli işlemlere başlanacaktır. Havuz İzmir olarak engel düzeyleri doğrultusunda kalıcı taleplerini almaktayız. Yeterli talep oluşması durumunda ilgililer programa dahil edilecektir.”