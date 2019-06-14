'Hayalleri' karne hediyesi oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü.

"Oyuncak Tasarımı Projesi" kapsamında Bayraklı 100. Yıl İlkokulu'ndan 18 öğrencinin resmettiği oyuncaklar, üç boyutlu hale getirildi ve üretildi. Saklama kutusu olan robot, kanatları olan bisiklet, kolye ve küpelerin saklanabileceği timsah, bebek evine dönüşen kafes gibi farklı resimler çizen çocuklara, hayallerindeki oyuncaklar karne hediyesi olarak dağıtıldı.

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Kan-Kılıç, bu projeyle birlikte çocukların hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Kan-Kılıç, "İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinden öğrencilerimiz IAED 366 Kolektif Hareket ders kapsamında çocukların hayal edip çizdiği oyuncakları üç boyutlu hale getirdi.

Mutluluk verici

Çocuklarımız, birbirinden ilginç ve işlevsel oyunlar hayal etti. Çocuklar, karnında puzzle taşıyan bir robottan, kolye-küpe gibi takıların güvenle saklandığı timsaha kadar çok farklı oyuncaklar hayal etti. Biz de çocukların hayallerine engel olmadan istedikleri herşeyi çözdüğümüz detaylarla hayata geçirdik. Oyuncaklar, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sponsorluğunda Zürafa Ahşap Üretim Atölyesi tarafından üretildi. Çocuklara karne hediyesi olarak dağıttık. Onların heyecanına ortak olmak mutluluk vericiydi" dedi. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal sorumluluk projesi oluşturduklarını anlatan Kan - Kılıç, İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Matay'ın oyuncukların resimleri, üretim süreçleri ve 3 boyutlu üretilen son hallerini içiren bir kitap hazırladığını da kaydetti.