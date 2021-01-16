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Hırsızlar girdikleri evden ayakkabıları bile çaldılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve girip, elektronik eşyalar ile 11 sigara paketini çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

Hırsızlar girdikleri evden ayakkabıları bile çaldılar
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:38

Hırsızlık olayı, saat 03.00 sıralarında Çiçek Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. A.F.'ye ait eve, pencerelerdeki korkulukları levye ile açarak giren şüpheliler, laptop, televizyon, tablet, 5 kol saati, 11 paket sigara, 4 bin 775 TL, epilasyon aleti, 2 flaş bellek, 2 ayakkabı, 3 çeyrek altın ve bir kolyeyi aldı. Şüpheliler evden çıktıktan sonra hırsızlığı fark eden A.F., polisi aradı.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda S.Y. ve Ö.A. olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı hırsızlık
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