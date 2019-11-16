Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar

Torbalı'da hırsızlık için girdikleri evde 14 gün kalan hırsızlar büyük şaşkınlık yarattı.

Korkudan arkadaşında kalıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, emekli sınıf öğretmeni olan ev sahibi Hayri Kaya'nın olmamasını fırsat bilerek 14 gün boyunca yaşadıkları belirlenen 2 şüphelinin buzdolabını da bahçeye çıkardıkları ancak götüremedikleri anlaşıldı.

Hastane dönüşünde hırsızlık şoku yaşayan Kaya, korktuğu ve eşyalarının çoğunluğu çalındığı için arkadaşının evinde kalmaya başladı.































DHA-Genel - Türkiye-İzmir / Torbalı - İbrahim DANIŞ