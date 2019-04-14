Husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde S.C., tabanca ile husumetlilerine ateş açıtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı
14 Nisan 2019 Pazar 12:35

​Olay, saat 01.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3882 Sokak'ta meydana geldi. S.C., husumetli olduğu kişilere 35 AF 6777 plakalı otomobilinden tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mehmet Ergen (29), Güney Yılmaz (27) ve Uğur Tekdemir (28) yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan S.C.'nin otomobilini, 3896 Sokak'ta terk edilmiş buldu. S.C.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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