İDO'da Selçuk tanıtımı

Kısa adı İDO olan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin kurumsal televizyonu İDO TV; tarihi zenginliklere sahip olan, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemediği kent Selçuk Efes'in tanıtımını ekranlarına taşıdı.

Selçuk Belediyesi'nin katkıları ile hazırlanan 'İlham veren kent Selçuk/ Efes' adlı tanıtım filmi; toplam 53 gemide 1000'in üzerinde ekrandan yolculara yansıyacak.

Dünya markası

Selçuk Efes'in tanıtımına önem veren ve bu konuda önemli adımlar atmaya başlayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, günde ortalama 300 bin yolcuya izletilecek olan bu tanıtım filminin kente ve bölgeye büyük katkısı olacağına dikkat çekti. Başkan Sengel, "Selçuk/Efes... Bir dünya markası olacak" dedi.

Tanıtıma büyük katkı

Toplam 53 gemide 1000'in üzerinde ekranları bulunan ve günde ortalama 300 bin yolcuyu ağırlayan İstanbul Deniz Otobüsleri'nin kurumsal televizyonu İDO TV'de Selçuk Efes'e ait 50 saniyelik video yayınlanacak. Günde 300'e yakın iç ve dış hat seferi yapan deniz otobüslerinde Selçuk Efes'in 600'e yakın spot görüntüsü yayınlanacak. Özellikle bölgeye arabasıyla gelen kitlenin severek kullandığı İDO feribotlarında yer alan Selçuk-Efes videosunun gösterimi marka kentin tanıtımına büyük katkı sunacak.