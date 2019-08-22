Türkiye’nin ilk tatil köyünün özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalenin iptal edilmesi turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı. Foça’da 38 yıl boyunca Fransız Tatil Köyü olarak hizmet veren ve neredeyse çürümeye terk edilen tesisin ayağa kaldırılmasını ve turizme hizmet etmesini umduklarını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “İhalenin iptali tam bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi her şey sil baştan başlayacak” dedi.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, Fransız Club Mediterranee (Club Med) tarafından 1967 yılında 330 oda ve 690 yatak kapasitesiyle hizmete girdi. Fransız Tatil Köyü olarak hizmet ettiği 38 yıl boyunca Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunan tatil köyü, 2005 yılının Kasım ayında kapılarını kapattı.

Mülkiyeti Emekli Sandığı’na ait Foça Tatil Köyü 2006 yılında pazarlık usulüyle ihaleye çıkarıldı. En yüksek teklifi veren kuruluşa bırakılan ihale daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca iptal edildi. Foça Tatil Köyü 2010 yılında yeniden ihaleye çıkarıldı. Ancak 67 milyon 550 bin lira bedelle çıkılan ihaleye katılan olmadı.

Tatil köyünü de içine alan arazi, Özelleştirme İdaresi’nin 2017 tarihli 2017/116 sayılı kararıyla yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı. Toplam 283 bin 36 metrekarelik alan üzerindeki Foça Tatil Köyü taşınmazlarının bir bütün halinde, 49 yıl süreyle, “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

2018 yılında tesis Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca kapalı zarf içerisinde teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkarıldı. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için üç firma teklif verirken, üçüncü ihalede, sona erdiren pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İhaleyi, 44 milyon 250 bin lira teklif veren İstanbul merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kazandığı açıklandı.

Özelleştime İdaresi Başkanlığı, 26 Mayıs 2018 günü çıkılan ve 30 Temmuz 2018 günü sonuçlanan ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Foça Tatil Köyü’nün özelleştirilmesine ilişkin ihalenin ilan metninin “İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir” hükmünü içeren 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edildiği belirtildi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, ihale süreciyle ilgili şu görüşleri dile getirdi:

“Foça Tatil Köyü için açılan ihalenin sonuçlanmasını memnunlukla karşılamış, neredeyse çürümeye terk edilen, metruk haldeki tesisin ayağa kaldırılacağı konusunda umutlanmıştık. İhalenin inşaat alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından kazanılması bizi umutlandırmıştı. Tesisin ihaleyi alan firma tarafından turizme kazandırılacağını umut ediyorduk. Tesisin ülke yararına ve katma değer yaratacak şekilde kullanılmasını beklerken ihalenin iptali tam bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi her şey sil baştan başlayacak.”