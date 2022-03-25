İhracatın şampiyonlarına ödül yağdı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(EDDMİB), 2021 yılı ihracatına 1,7 milyar dolarlık katkı sağlayan, 2021 yılında 10 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaları ödüllendirdi

FATİH ÖZKILINÇ- 2021 yılında 2 milyar 389 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) bünyesinde 12 birlik arasında zirveye demir atan, 2022 yılında 2,5 milyar dolar ihracata koşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(EDDMİB), 2021 yılı ihracatına 1,7 milyar dolarlık katkı sağlayan, 2021 yılında 10 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. İzmir’de bir otelde gerçekleşen “Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”ne EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, diğer birlik başkanları ile ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

EİB’in birincisi

Ödül töreninde konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EDDMİB’nin EİB çatısı altında bulunan birlikler arasında, 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik ve 4 yıldır birinci sektör olduğunu vurguladı. Eskinazi, “Birliğimiz son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 77 artırarak 2 milyar 453 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2011 yılına ait 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat rekorunu da kırmış oldu. Son bir yılda 17 milyar doları geçen EİB’nin, ihracatından EDDMİB’nin aldığı pay yüzde 14’e yükseldi. Birliğimizin yükselen ihracat performansının ilerleyen dönemde 2,5 milyar doları geçmesini umuyoruz. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin Yalçın Başkanımın başkanlığında 4 yılda ihracatını yüzde 107 artırdı. Demir çelik sektörümüz Türkiye genelinde de son bir yıllık dönemde yüzde 85 artışla 23,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek geçen sene en fazla ihracat yapan üçüncü sektör oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye en fazla döviz kazandıran sektör

Demir ve Demirdışı Metaller sektörünün Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran ve ülkeye her ay en fazla ihracat getirisi sağlayan sektörlerden biri olduğunu belirten EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan ise “Son 12 aylık dönemi kapsayan ihracat rakamlarına baktığımızda da birliğimiz 2 milyar 421 milyon dolar’a ulaşmış durumdadır. Küresel çapta yaşanan pandemi ve beraberinde getirdiği tedarik zincirlerinde kırılmalar, hammadde fiyatlarının artışı, enerji krizi, lojistik zorluklar, Ukrayna-Rusya savaşı ve iç piyasadaki ekonomik değişimlerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıyayız. Ayrıca sektör olarak rekabet gücümüzü etkileyecek diğer konuların başında AB, ABD ve diğer bazı ülkelerin uyguladığı korumacılık önlemleri, Yeşil Mutabakat’a sağlanacak uyum ve sınırda karbon düzenlenmesinin hayata geçirilmesi ile ihracatçılarımızın maliyetlerinde meydana gelecek artışlar geliyor. Çelik sektöründeki en önemli ticaret ortaklarımızdan birinin AB olduğu göz önüne alındığında karbonsuzlaşma konusunda güncel gelişmelere ayak uydurulması oldukça önem arz ediyor. Bu kapsamda, gelişmeleri çok yakından takip ediyor, yeni duruma adapte olabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gecede 10 milyon dolar üzeri ihracat yapan 27 firmaya 34 ödül verildi.