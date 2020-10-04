İlçe yatırımları planlanacak

İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, önümüzdeki 3.5 yıla ilişkin hedefleri ve ilçelerin Büyükşehir ile ortak yürütmek istedikleri projeleri dinleyen Başkan Soyer, bütçe döneminin yaklaştığını ve ilçelere yapılacak yatırımların planlanacağını vurguladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilkini geçen hafta yaptığı ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor. İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, devam eden projeleri ve ilçelerin Büyükşehir’den taleplerini dinlemek için başlatılan program kapsamında Soyer, bugün de 7 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Bazı çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Soyer, önümüzdeki hafta yapacağı iki toplantıyı tamamladığında tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği ve ilkini geçen hafta yaptığı toplantılarına devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, yurttaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek için bu uygulamayı başlatan Başkan Soyer, bugün de 7 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldı.

Tüm ilçeler tamamlanacak

İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, önümüzdeki 3.5 yıla ilişkin hedefleri ve ilçelerin Büyükşehir ile ortak yürütmek istedikleri projeleri dinleyen Soyer, bütçe döneminin yaklaştığını ve ilçelere yapılacak yatırımların planlanacağını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve belediye bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda Başkan Soyer, notlarını aldı, bazı projeler için daha fazla bilgi ya da fizibilite raporu istedi, bazı çalışmaların da hızlandırılması için bürokratlarına talimat verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak iki toplantı sona erdiğinde Başkan Soyer, tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş olacak.

İlk toplantıda merkez ilçeler vardı

Başkan Soyer ilk toplantıyı Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Kiraz Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hancı ile yapmıştı.

Basmane bölgesi ayağa kaldırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane’deki Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han’ı ayağa kaldırarak yeniden kent yaşamına kazandıracak. Yakın geçmişe iz bırakan ama son yıllarda kaderine terk edilen bu iki yapıyı satın aldıklarını ve restore edeceklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Her iki tarihi yapı, şehrimizin kültür sanat yaşamına ayrı bir heyecan getirecek ve bulunduğu yeri, yani tarihi semtimiz Basmane bölgesini ayağa kaldıracak bir kaldıraç işlevi görecek” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi kent tarihinin sembol yapılarına ve mekânlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu kez de kentin yakın geçmişinde iz bırakan Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han için harekete geçti. Basmane’de bulunan iki yapıyı toplam 26 milyon TL’ye satın alan Büyükşehir Belediyesi, her iki yapıyı da şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandıracak.

Projeyi kamuoyuna duyurmak amacıyla Yıldız Sineması’nda toplantı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentin sosyal, kültürel belleğinde ve İzmirlilerin gönlünde kıymetli bir yeri olan bu iki sembol yapının son yıllarda kaderine terk edilmiş olması veya amaç dışı kullanılması hepimizi üzüyordu. Üstelik her iki yapı da tarihi kent merkezinde, Basmane Garı’nın güneyinde, Agora, Hatuniye Meydanı, Altınpark ve Aziz Vukolos kilisesi arasındaki kültür rotası üzerinde yer alıyor” dedi.

Buluşma noktası

Bu iki yapıyı satın aldıklarını vurgulayan Soyer, “İki yıl içerisinde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayıp Yıldız Sineması’nı görkemli geçmişine yakışacak şekilde İzmir’imizin en gözde sanat ve gösteri merkezlerinden birine dönüştüreceğiz. Yıldız Sineması’nın üstünde mekanlar var. Bir sinema müzesi yapacağız. Eski sahipleri çok iyi koruyup bakmışlar. Film makineleri, hatta basılmış biletler bile var. Bıçakçı Han oldukça iyi korunmuş, dolayısıyla orasını iki ay içinde açacağız. Bir yılbaşı pazarı ile açılışı yapacağız. Bir anket çalışmasıyla halka orada ne görmek istediklerini soracağız. Her iki tarihi yapı, şehrimizin kültür sanat yaşamına ayrı bir heyecan getirecek ve bulunduğu yeri, yani tarihi semtimiz Basmane bölgesini ayağa kaldıracak bir kaldıraç işlevi görecek. Burada kent yoksullarının ve mülte cilerin yaşadığı alanlar var. Dolayısıyla burası aynı zamanda önemli sosyolojik bir buluşma noktası da olacak” şeklinde konuştu. Başkan Soyer, Yıldız Sineması’nın sahibi Yüksel Kazmirci’ye de teşekkür ederek “Bu mekanı bu kadar uzun süre koruyabilmek tarihe, kente büyük saygı gerektiriyor” dedi.

Zeki Müren konseriyle açmış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in binlerce yıllık köklü geçmişinde ruhuna işleyen uzlaşı, sağduyu ve vefa kültürünün gereği olarak İzmir’in tarihine sahip çıkmaya devam ettiklerini vurguladı. İki sembol yapının kent belleğindeki yeri hakkında bilgi veren Soyer, şöyle konuştu: “Bıçakçı Han, tarihi kervan yolu üzerinde, kervancıların konaklaması için inşa edilmiş. Daha sonraları, 1950’li yıllara kadar kente gelen ve giden malların depolanması amacıyla, bir süre de gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın konakladığı bir ‘aile evi’ olarak da kullanılmış. Son olarak Telekom tarafından depo olarak kullanılmış. Yıldız Sineması ise önceleri yazlık bir sinema iken, 1953 yılında kapalı bir sinemaya dönüştürülmüş. 1957 yılında, yeniden inşa edilmiş ve bugünkü ismiyle kapılarını 22 Mart’ ta Zeki Müren konseriyle açmış. Yıldız Sineması sihirbaz gösterilerinden çeşitli konserlere, operetlerden tiyatrolara kadar farklı pek çok sanat etkinliklerinin gerçekleştiği, 1955 yılında ülkemiz ve İsveç güreş milli takımlarının müsabakalarına bile ev sahipliği yapan bir kültür merkezi olmuş.”

Yeni uğrak noktası haline gelecekler

En iyi filmlerin İzmirlilerle buluştuğu ve İzmirliler için çok özel bir yeri olan Yıldız Sineması’nın bugün halı saha, bilardo salonu ve otopark olarak kullanılmasının, Bıçakçı Han’ın da atıl bir şekilde kaderine terk edilmesinin içine sinmediğini vurgulayan Soyer, “Belediyemiz işte bu sebeple bu güzide yapıları satın aldı. Yıldız Sineması bin 700 metrekare, Bıçakçı Han da 2 bin 690 metrekare kapalı alana sahip. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare bir kullanım alanından bahsediyoruz. Temel amacımız taşıdıkları tarihsel değer çerçevesinde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han’ı, kentlilerin yeni uğrak noktası haline getirmek ve İzmir’in tanıtımı için önemli bir değere dönüştürmek” dedi.