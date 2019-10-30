İnci Vakfı çocuklarından 25 parçalık özel repertuvar

Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın çocukları sanatla buluşturan projesi İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları repertuvarla dinleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Orkestradaki 6-17 yaş arası 92 çocuk, şef Tolga Akın'ın yönetiminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri verdi. Konserde 29 Ekim'e özel hazırlanan 25 parçalık repertuvarı dinleyenlere bayram coşkusu yaşattı.

Çocuk, öncelikle sevgi demektir

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, "Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde kazandığımız Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz konserin bizim için anlamı ve önemi çok büyük... Sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenen Atatürk'e göre çocuk öncelikle sevgi demektir. Biz de Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak çocuklarımızı bir 29 Ekim'de daha dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz" dedi.