İZBAN'a yeni istasyon geliyor

İzmir’de kent içi raylı sistem ağının önemli halkalarından biri olan İZBAN hattına yeni bir istasyon daha ekleniyor. Yurttaşların taleplerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasına yeni bir istasyon yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu çalışmanın, mahallelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini hızla karşılamayı hedefleyen katılımcı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliği ile kente kazandırılan 136 kilometrelik İZBAN hattına yeni bir istasyon daha ekleniyor. Yurttaşların talepleri üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında yeni bir istasyon yapacak. İZBAN’ın 42’inci istasyonu Lale ve Adatepe mahallelerinde yaşayan yurttaşların ulaşımını rahatlatacak. Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu için İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 Eylül’de ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalat çalışmaları 1,5 yılda bitirilecek. İmalat çalışmaları kapsamında İZBAN’a entegre olacak 1 adet yer üstü İZBAN tren istasyonunun kaba inşaatı, ince işleri, mekanik ve elektrik imalatları ile çevre düzenlemesi yapılacak.

“Katılımcı yönetim anlayışımızın sonucu”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu çalışmanın mahallelerin sorunlarını dinleyip taleplerini hızla karşılamayı hedefleyen katılımcı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayarak “Acil çözüm ekiplerinin çalışmaları kapsamında bu bölgede yaptığımız görüşmelerde muhtarlarımız ve mahalle sakinleri ağırlıklı olarak bu talebi dile getirdi. Biz de gerekeni yapmak üzere harekete geçtik. En kısa sürede İZBAN trenleri Lale Mahallesi’nde de duracak. Hemşerilerimiz raylı sistem ağına daha kolay ve doğrudan bağlanacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

136 kilometrelik hat



Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye erişti.