İZBAN raylarında acı kaza: 1 ölü

Buca'da İZBAN raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir genç, trenin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti
Olay İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Koşu durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 01.00 sıralarında 22 yaşındaki Abdülkadir Balkan, altgeçitin sular altında kalması nedeniyle karşıya İZBAN raylarından geçmek istedi. Balkan, yolun karşısına geçtiği sırada İZBAN'in çarpması ile metrelerce sürüklendi. Balkan'a trenin çarptığını gören babası durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balkan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.