İZFAŞ binasının tahsisi iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Soyer, ayrıca Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini de söyledi.



Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerden dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmalarını istemesinin ardından konuyu meclis gündemine getireceklerini söyleyen Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını söyledi. Soyer, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Belediye Meclisi, ücretsiz ulaşım konusunu gelecek hafta yapılacak olan toplantıda görüşecek. Karar meclisten geçtikten sonra, 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma araçlarında ücretler, 1 kuruş olacak.

Tarihi Fabrika için onay bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon lira karşılığında satın aldığı Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini açıklayan Soyer, "Fabrikanın hem fonksiyonu hem tasarımı ile ilgili uluslararası proje yarışması açacağız. Bu yarışma ödüllü olacak. Çok iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. İhale tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı bekleniyor" dedi.

İmamoğlu'na destek

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu zamanında özel bir üniversiteye tahsisi yapılan Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasına dair de açıklama yapan Soyer, şunları söyledi: "İZFAŞ eski binasının üniversiteye yapılan tahsis işlemini iptal ettik. Üniversite için başka çareler üreteceğiz, tabi ki destek olacağız."

Tunç Soyer, ayrıca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini, program detayının yakında netleşeceğini de ifade etti.

İlk iftarı özel insanlara

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı iftar buluşmalarında, engelli ve ailelerini ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kurulan iftar sofrasına 4500 konuk katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konukları ile tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar yemeklerinin ilkinde çok özel konuklarını ağırladı. 100'ün üzerinde dernekten 4 bin 500 engelli ve aile fertlerinin bulunduğu iftar yemeğinde çölyak ve fenilketonüri hastaları için ise özel menü hazırlandı. İftar yemeğine İzmir milletvekili Atila Sertel, Ednan Arslan ile Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Gece boyunca eşi Neptün Soyer ile birlikte konuklarıyla ilgilenen Başkan Soyer, istekleri dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Soyer, işaret diline çevrildiği konuşmasında Ramazan ayının kentimize ve ülkemize barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Sizleri sevgiyle, aşkla selamlıyorum. Hep birlikte, el ele, kol kola, gönül gönüle güzel günler için çalışacağız" dedi.