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İzmir 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada tarafların ifadeleri ortaya çıktı!

İzmir'de dövmecide çıkan 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Mehmet Can Turan tutuklandı. Turan'ın polise verdiği ifadede, "İş yerime çok fazla kız gelip gidiyordu. Beni kıskanıyorlardı, sürekli bir şeyleri bahane edip kavga çıkarıyorlardı" dediği belirtildi. Nusret S. ise kavganın nedeninin Turan'ın uyuşturucu satması olduğunu öne sürerek, "Defalarca uyardık ama hala devam ediyordu. Bu yüzden problem çıktı" dedi

İzmir 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada tarafların ifadeleri ortaya çıktı!
21 Mayıs 2021 Cuma 15:58

Eşrefpaşa Caddesi'nde manav dükkanı işleten Erdal S. ve kardeşleri Ferhat S. ile Nusret S., önceki gün saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 341 Sokak'ta dövme yapan Mehmet Can Turan'ın iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Turan da iş yerinde bulunan pompalı tüfekle karşılık verdi. Kavgada, 3 kardeş ile o sırada olay yerinden geçen V.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Bir süre polise direnen Mehmet Can Turan ise ikna edilerek gözaltına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Erdal S., tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferhat S.'nin tedavisinin sürdüğü, Nusret S. ile V.B.'nin taburcu edildiği bildirildi.

BİRİ 'KISKANÇLIK', BİRİ 'UYUŞTURUCU' DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Can Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın polise verdiği ifadede, "İş yerime çok fazla kız gelip gidiyordu. Bu yüzden beni kıskanıyorlardı. Sürekli bir şeyleri bahane edip, kavga çıkarıyorlardı" dediği belirtildi.

Nusret S.'nin ise ifadesinde, "Uyuşturucu satıyordu. Defalarca uyardık ama hala satmaya devam ediyordu. Bu yüzden aramızda problem çıktı" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir silahlı kavga #üçyol silahlı kavga
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