İzmir 8 Mart’a hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle altı günlük program hazırladı. “Hayatın Her Alanında Kadınlarla Eşit ve Adil Bir Dünya” sloganıyla 4-9 Mart tarihleri arasındaki etkinlikler dizisi yarın Tarihi Havagazı Fabrikası’nda kooperatiflerin stantlarının yer alacağı Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı’yla başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için altı günlük bir etkinlik programı planlandı. “Hayatın Her Alanında Kadınlarla Eşit ve Adil Bir Dünya” sloganıyla hazırlanan program kapsamında kadın emeğine ve üretimde kadınların rolüne dikkat çekilmesi hedefleniyor. 4-9 Mart tarihleri arasında sürecek etkinlik dizisi kapsamında üretim atölyelerinden sergilere, gece koşusundan Körfez gezisine, konser ve tiyatrolara kadar dolu dolu bir program var.

İlk etkinlik Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı

4-6 Mart tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ziyaret edilebilecek Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı’nda kadın kooperatiflerinin stantları yer alacak. Kadınların toplumsal yaşama katılımını artırmak için ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi içinde kurulan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin atölye çadırları da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda üç gün boyunca açık olacak. Meslek Edindirme ve Hobi Atölyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi, Eğitim ve Psiko-Sosyal Danışmanlık, Spor ve Sanat Atölyesi ve Çocuk Oyun Çadırı’nda alanında uzman kişiler katılımcılarla bir araya gelecek. 4 Mart’ta aynı zamanda saat 14.00’te Ülkümen Rodoplu ile “10 Yaş Daha Genç” Buluşması, 15.00’te sosyal medya fenomeni Ece Dündar, 5 Mart’ta 16.00’da ANAHTAR kadın tiyatro topluluğu, 6 Mart’ta ise SEFTİT Ürkmez kadın tiyatrosu ve konserler olacak.

Çalıştay kapsamında atölyeler de düzenlenecek

5 Mart Cumartesi günü Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 12.30-17.00 saatleri arasında “İzmir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesine Doğru” çalıştayı var. Kapalı grup etkinliği olarak yapılacak çalıştay kapsamında 14.00’ten itibaren atölye çalışmaları da olacak. Ayrıca Tiyatrohane konuk sanatçıları toplumsal cinsiyet eşitliği temasıyla performanslar sergileyecek.

Gece koşusu da var

6 Mart Pazar günü saat 20.00’de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koşu düzenleniyor. Agora Antik Kenti önünde başlayacak koşu, Konak'taki Turuncu Bahçe'de sona erecek. "Eğlence Koşusu" olarak tasarlanan dört kilometrelik parkurda, koşucular Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın kültürel zenginliklerinin içerisinde koşma fırsatı bulacak. Sadece kadınlara değil, herkese açık organizasyondaki katılımcı sayısı bin kişi ile sınırlandırıldı. Katılımcılar kayıtlarını www.maratonizmir.org resmi web sitesinden yapabilecek. Koşunun ardından canlı müzik eşliğinde eğlence de düzenlenecek.

88 kadın sesi buluşuyor

7 Mart Pazartesi günü ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor” isimli koro etkinliği olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Belçika Türk Kadınlar Derneği işbirliği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının 88. yılına ithafen 88 amatör kadın sesi sanatseverlerle buluşacak. Kadınca şarkılar, türküler, tangolar, valsler ve marşların seslendirileceği konserin sanat yönetmenliğini Ümit Bulut üstlenecek.

İzmir Yıldızı ödülleri verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerini ödüllendirdiği İzmir Yıldızı Ödül Töreni ise 8 Mart Salı günü saat 19.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Ödül töreninin ardından Elvedasız Şarkılar konseri var. Ahmet Selçuk İlkan, Bora Gencer, Fatih Erkoç, Gökhan Güney, Işın Karaca, İlham Gencer, Keremcem, Tayfun, Toprak Sergen, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik ve Zeynep Dizdar İzmirliler ile buluşacak.

Kadınlara Körfez turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmirli kadınlara Körfez keyfi de yaşatacak. Körfez'in 70 yıllık emektarı nostaljik Bergama Vapuru ile yapılacak Körfez turunda canlı müzik dinletisi de olacak. Vapur, 8 Mart 2022 Salı günü Üçkuyular Feribot İskelesi’nden hareket edecek. İZDENİZ tarafından düzenlenecek ücretsiz körfez turu, 14.00-16.00 saatleri arasında olacak. Toplamda 175 kişi kapasitesiyle yol alacak gemiye katılım için “320 00 35” numaralı telefondan rezervasyon gerekiyor.

Mor Şalvar

9 Mart Çarşamba günü Kültürpark İzmir Sanat’ta Mor Şalvar tiyatro oyunu sahnelenecek. 2021 yılında ilki düzenlenen Erhan Gökgücü Oyun Yazarlığı Ödülü’ne layık görülen, Ferhat Lüleci’nin kaleme aldığı ve Ufuk Aşar’ın yönetmenliğini üstlendiği Mor Şalvar oyunu İzmir Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenecek.

Girişimcilik konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğü ise İZİKAD (İzmir İş Kadınları Derneği) ve Türkiye-Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği Ofisi işbirliğiyle “Belçika İzmir İş Kadınları Buluşması” düzenliyor. 8 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacak panelde “kadın girişimcilere yönelik devlet teşvikleri”, “kadın liderliği ve yönleri” ve “kültürlerarası kadın girişimciliği” başlıklarında oturumlar yapılacak.

“Hayalet Şiddet”

3-31 Mart tarihleri arasında İzmir Sanat‘ta Metin Ünsal’ın “Hayalet Şiddet” adlı sergisi sanatseverlerle buluşacak. Şiddet ve ayrımcılığa uğrayan kadınların mücadelesinde önemli bir tarih olan 8 Mart haftasında şiddetin ruhlarda yarattığı acı katmanlarını ifade eden resim, heykel ve mekân düzenlemelerinden oluşan sergi Alsancak’ta Galeri A’da da 4 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.