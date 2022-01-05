İzmir Adliyesi, Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

İzmir Adliyesine yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can, şehadetlerinin 5. yılında İzmir Adliyesi mensuplarının katıldığı törenle anıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen anma programında şehitler anısına lokma döktürüldü ve mescitte mevlit okutuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un da aralarında bulunduğu savcı ve hakimler ile adliye personeli, Fethi Sekin'in heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bıraktı.

Adliyenin protokol girişinde de Şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ın fotoğraf ve videolarından oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Program, şehitlere dua edilmesiyle sona erdi. Program kapsamında İzmir Adliyesinde Kızılaya kan bağışı kampanyası da düzenlendi.