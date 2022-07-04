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İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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