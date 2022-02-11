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İzmir Bayraklı şehir hastanesi inşaatında çalışan işçilerden eylem!

11 Şubat 2022 Cuma 11:19

İzmir Bayraklı'da inşaatı süren şehir hastanesinde çalışan işçiler dün gece saatlerinde eylem yaptı. İşçiler maaşlarını alamadıklarını ve yemek-ısınma konularında sorun yaşadıklarını dile getirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinde çalışan işçiler dün gece saatlerinde hastane önünde eylem yaptı. 'Yönetim istifa' sloganları atan işçiler, maaşlarını alamadıklarını, yemek ve ısınamama sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

İddialara göre projede büyük sıkıntıların yaşanması nedeniyle inşaat çalışmaları duran Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçilerin içeride alacakları bulunuyor. İşçiler bu nedenle işten ayrılamadıklarını ve her geçen gün çalışma şartlarının daha çok ağırlaştığını savunuyor.

Eylem alanında emniyet güçlerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, işçiler eylemlerini sürdüreceğini kaydetti.

Etiketler; #izmir #bayraklı #şehir hastanesi #eylem
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