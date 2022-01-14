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İzmir Büyükşehir 4 üniversitede sıcak yemek dağıtıyor

14 Ocak 2022 Cuma 12:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde de öğrencilere sıcak yemek hizmetini başlattı. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplamak zorunda kaldıklarını söyleyen öğrenciler, uygulama için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine verilen destek artarak sürüyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ardından artık Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencileri de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı sıcak yemeklere ulaşabiliyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü içindeki kütüphanenin önünde hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yemek dağıtmaya başladı. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle geçinmekte zorlanan öğrenciler uygulamadan memnun.

Dört noktada üç bin kişilik yemek

Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asaldevlet üniversitelerinde başlatılan yemek hizmetini ikiden dört noktaya çıkardıklarını söyledi. Bu dört noktada günlük ortalama üç bin kişilik sıcak yemek dağıtıldığını ifade eden Asal, “Bu hizmetle onlara bir nebze de olsa faydamızın dokunduğuna inanıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak az” diye konuştu.

“Hem paramız cebimizde kalıyor hem de doyuyoruz”

Üniversite öğrencilerinden Yasin Günlü, “Bu uygulama ile paramız cebimizde kalıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür borçluyuz. Ayrıca dağıtılan yemekler kaliteli. Karnımız doyuyor. Çok iyi iş yapıyorlar” dedi.

Şenol Çavdar henüz ayın ortası olmasına rağmen maddi olarak zorlanmaya başladığını belirterek, “Yemek maliyetinden kısmen kurtulduk. Ayrıca ne yiyeceğimizi de bilemiyorduk. Her şey çok pahalı. Buradaki yemekler besleyici, doyurucu ve ücretsiz. Şimdi sınavdan çıktım ve oturup burada yemeğimi yiyeceğim. Güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

Furkan Doğru da öğrencilere yönelik böyle bir uygulama olmasının çok iyi olduğunu söyleyerek “Akşam yemeğinin buradan karşılanması bizim için ekstra bir yardım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ezgi Çetin ise “Ekonominin bu durumda olduğu günlerde, öğrenciler olarak bu desteğe gerçekten ihtiyacımız oluyor. Kuruşu kuruşuna her şeyin hesabını yapıyoruz. Finallerin olduğu bir dönemindeyiz. Beynimizin glikoza ihtiyacı var. O nedenle bu uygulama çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Sabahları altı noktada çorba hizmeti

Dört noktada hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilere yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altı noktada oluşturduğu Çorba Durakları da öğrencilere sıcak çorba hizmetini sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi Girişi, Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları, hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #üniversite #yemek
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