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İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan tesisi kapatma kararı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça'da çevrecilerin ve bölge sakinlerinin kapatılması için mücadele ettiği cüruf depolama tesisini kapatma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, kararın firmaya tebliğ edilmesinin ardından tesisi mühürleyeceklerini söyledi. Çevreciler kararı memnuniyetle karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan tesisi kapatma kararı aldı
13 Ekim 2021 Çarşamba 11:08

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar, Kozbeyli ve Yeniköy mahalleleri arasındaki cüruf depolama tesisiyle ilgili önemli bir adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Gölyüzü mevkisindeki cüruf depolama tesisinin, sunduğu bilgi ve belgelerin aksine geri dönüşüm değil bertaraf amaçlı depolama yaptığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı, çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirterek faaliyetten men edilmesini istedi. Karar firmaya tebliğ edilecek.

Depolama tesisi mühürlenecek


İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran Aliağa'da Türkiye'nin en büyük kapasiteli demir çelik üretim tesislerinin bulunması nedeniyle buradaki cüruf oluşumunun kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Tabi ki bu cürufların belli çevresel etkiler gözetilerek ve alanları rehabilite ederek cüruf depolanması veya kazanılması mümkün. Bu tesis de yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçti. Faaliyet konusu olarak cürufların geri kazanımları yapılacağı yönünde taahhütler verildi. O dönem depolama yapmayacağı için depolama kodları belirtilmemişti. Depolanacak malzeme miktarı ile ilgili sınırlama getirilmemişti. Dolayısıyla herhangi bir geri kazanım yapılmadan yıllarca sürekli bir depolama yapıldı. Bu da zaman içerisinde ciddi sorunlar doğurdu. Yüksek toz miktarı nedeniyle yaşanan sorunların yanı sıra bölgede yangınlar sık sık çıkmaya başladı. Yani çevresel etkileri önemli hale geldi” dedi. Kapatma kararı firmaya tebliğ edildikten sonra tesisin depolamaya kapatılarak, mühürleneceğini belirten Devran, “Kapatmanın ardından işletme tarafından alanın düzgün bir şekilde rehabilite edilmesi, ağaçlandırılması ve çevreye kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

“Tehlikeli atık olduğu bilimsel raporlarla kanıtlandı”


Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bahadır Doğutürk, “Burası çevre için çok ciddi bir endişe kaynağıydı. Büyükşehir’in bu kararı bizi sevindirdi” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #izmir çevre kirliliği
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