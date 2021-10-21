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İzmir Büyükşehir'den kara kış yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kara kış yardımlarını başlattı. Geçim sıkıntısı çeken hanelere yakacak, soba ve battaniye ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir'den kara kış yardımı
21 Ekim 2021 Perşembe 14:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç duyan ailelere battaniye, yakacak ve soba yardımına başladı. Kara kış yardımları kapsamında geçim sıkıntısı çeken bin haneye 50’şer kiloluk 5 çuval yakacak, 5 bin haneye ikişer battaniye ve bin haneye de birer soba ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer soğuklar bastırmadan çuvalların hazırlandığını belirterek “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Araçlarımız dağıtıma başladı. İzmirli yurttaşlarımızın her koşulda yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz kocaman bir aileyiz” dedi

“Biz varız, yanınızdayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Bekir Ünal ise  “İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Biz varız, yanınızdayız’  diyerek ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ailesi olarak gücümüz yettiği kadar ve tüm imkânlarımızla desteğe ihtiyacı olan yurttaşların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hanelere dağıtılan yakacaklar İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentteki budama çalışmaları sonucunda elde ediliyor.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #kış yardımı
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