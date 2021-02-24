İzmir Büyükşehir'den müzisyenlere destek!

Geçtiğimiz günlerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle müzisyen Mehmet Mert El’in intiharının ardından Acil Yardım Merkezi’ni devreye sokan ve yetkililere seslenen İzmir Seyyar Esnaf Meclisi’nin çağrısının ardından İzmir Büyükşehir Belediye harekete geçti. Sokak sanatçılarına gıda yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi şimdi de 500 müzisyene 1000’er liralık maddi destek verecek

Pandemi sürecinde ülke genelinde 100 sokak sanatçısı yaşamını yitirirken, sadece Şubat ayında İzmir’de intihar eden müzisyen sayısı 2 oldu. Yaşanan intiharların ardından harekete geçen İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi, geçtiğimiz gün Seyyar Esnaf ve Sokak Sanatçıları Acil Yardım Merkezi’ni hayata geçirmişti. İzmir Seyyar Esnaflar Derneği ve Seyyar Esnaf Meclisi Başkanı Evren Laçin, dernek çatısı altında oluşturulacak Seyyar Esnaf ve Sokak Sanatçıları Acil Yardım Merkezi ile ihtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturacaklarını, yerel yönetimlerden de destek isteyeceklerini belirtmişti.

VAPURDA, KÜLTÜRPARK’TA KONSER

Derneğin açıklamaları sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Daha önce de sokak sanatçılarına gıda yardımında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı yeni projeyle 500 müzisyene 1000’er liralık maddi destekte bulunacak. Müzisyenler yapılacak maddi destek karşılığında vapurlarda, Kültürpark’ta, toplu gösteri ve etkinlikler ile meydanlarda sokak konserleri düzenleyecek. İzmir Seyyar Satıcılar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin, yardımların İzmir Müzisyenler Derneği aracılığıyla yapılacağını ve bu desteğin zor günler geçiren müzisyenleri bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

SOYER’E TEŞEKKÜR

Açlığa ve yoksulluğa dayanamayan seyyar esnaflar ile sanatçıların yaşadığı sorunları yerel yönetimlerden, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi’ne kadar her noktaya taşıdıklarını kaydeden Başkan Laçin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çağrıya sessiz kalmadığının belirtti. Belediye Başkanı Tunç Soyer‘e tüm esnaflar ve müzisyenler adına teşekkür eden Laçin, “Pandemi sürecinde gıda destekleri ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan Büyükşehir Belediyemiz başlattığı bu yeni kampanyayla müzisyenlerimizi mutlu etmiştir. Büyükşehir Belediyemiz zor günlerde yaşanan dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermekte” dedi.

BAŞVURULAR İMD’YE

Müzisyenlere yapılacak 1000’er liralık maddi yardımdan yararlanmak isteyen sanatçılar başvurularını İzmir Müzisyenler Derneği’ne yapacak. Müzisyenlerin; İsim, soyad, T.C. Kimlik numarası, telefon, adres ve müzik tarzlarının yer aldığı bilgileri derneğin 0532 467 78 38 numaralı telefonuna göndermeleri yeterli olacak. Destek almaya hak kazanan 500 müzisyen kamuya açık alanlarda, Kültürpark ve vapurlarda canlı performans sergileyecek.