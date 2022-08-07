İzmir Büyükşehir'den Tire'ye mezbaha, Bayındır'a Süt İşleme Tesisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapımı tamamlanan Tire Mezbahası'nı ziyaret etti. Denemelerin başladığı mezbahanın bölge için önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Tire'mize, İzmir'imize hak edilen bir yatırımı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Eylül ayı içinde de açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi. Bayındır'da yapımında sona yaklaşılan Süt İşleme Tesisi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Tunç Soyer, “29 Ekim'de açalım diye adını da koyduk. Çifte bayram yapacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tire'de yapımı tamamlanan ve deneme faaliyetinin başladığı Tire Mezbahası'nda incelemelerde bulundu. İnceleme turuna Başkan Tunç Soyer ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, muhtarlar, kooperatif başkanları ile ortakları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Soyer: “Üreticinin elinin altına getirdik”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç'ten bilgi alan Başkan Tunç Soyer, Tire Mezbahası'nın ilçeye ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Tunç Soyer, “Tire'de de, İzmir'de de tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam edecek. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal gücünü, kapasitesini en çok böyle kriz zamanlarında görüyoruz. Her taraf yangın yeriyken, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon insanların canını acıtırken biz yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tire Mezbahası günde 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanın kesimini yapabilecek kapasitede. Son derece anlamlı bir fonksiyon yerine getiriyor. Çünkü bugüne kadar küçük üretici hayvanlarını kesmek için 100 kilometre öteye gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi elinin altına getirmiş olduk. Son derece modern koşullarda, hijyenik şekilde yapılıyor kesimler. Atıkların bertarafı modern yöntemlerle yapılıyor. Tire'mize, İzmir'imize hak edilen bir yatırımı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Eylül ayı içinde de açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise, “Bölgemiz üreten bir bölge, Başkanımız Tunç Soyer'e ihtiyacımızı söylediğimizde uygun gördüler, kendisine çok teşekkür ederiz. Bu modern mezbahanın hazır olduğunu görmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bu toprakların bereketine sahip çıkmalıyız”

Başkan Soyer, ilçedeki programı kapsamında Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk'ü de ziyaret etti. Başkan Soyer,şöyle konuştu: “Bu coğrafya tarım bölgesi. İzmir turizm, sanayi kenti ama aslında tarım şehri. Sadece İzmir değil bütün Ege Bölgesi... Kendi kendine yeten bir ekonomi kurmak istiyorsak, bu toprakların bereketine sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.”

“Her birinin eli öpülesi”

Üreticilerden koyun ve keçi sütü almaya devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, “Üreticiyi sahipsiz bırakırsanız gelinen nokta bu olur. İthalat rejimi de aynı şey değil mi? İthal etmeye başladılar, şimdi her şeyi ithal eder hale geldik. Kartopu gibi... Üreticiyi üretimden koparıyorsun. İthalat üreticinin toprağından, üretimden vazgeçmesi demektir. İçine düştüğümüz fakirliği, hayat pahalılığını, yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Bu politikaların getireceği yer burası. Plan yok, kim neyi ne kadar üretecek belli değil. Hiçbir şey belli değil... Üreticiye ne üretmesi lazım, ne kazanacak bunları söyleyecek bir bakanlık yok. Yerel yönetim işi değil, bakanlığın işi ama yok. Bu kadar yokluğa, yoksulluğa, üreticimiz ne kadar dirençliymiş ki hala devam edebiliyor. Her birinin eli öpülesi. Bu kadar zorluğa rağmen devam ediyor. Madem kimse el koymuyor, biz de ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Bizim buna seyirci kalmamız mümkün değil” dedi.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ise ziyareti ve emekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti.

“Bizimkisi ağabey-kardeş ilişkisi”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın da makamına konuk olan Başkan Soyer, “Karşılıklı iyi niyete, saygıya ve sevgiye, en çok memlekete aşkımıza borçluyuz uyumumuzu. Daha çok ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Çok iyi sonuç çıkıyor. Bizimkisi bir ağabey kardeş ilişkisine döndü. O yüzden çok mutluyuz, her yaptığıyla iftihar ediyoruz, yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Soyer, Tire Peşrefli bağlantı yolunda da inceleme yaptı. Bin 200 metrelik yolun 200 metrelik bölümünde sıcak asfalt serimi tamamlanırken, yaklaşık 4 bin 500 ton altyapı malzemesi ve sıcak asfalt serimi yapılacak. 1,6 milyon liraya mal olacak Peşrefli bağlantı yolunda çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Başkan Soyer, bir araya geldiği vatandaşlara şöyle dedi: “Büyük keyifle çalışıyoruz, çünkü sonuç alıyoruz. İş yapıyoruz, bu topraklarda yaşayan insanların yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Bundan da daha değerli bir şey yok. 2022 bitmeden bölgede ihtiyaç duyulan arıtma tesisinin yerinin de, projenin de ihalesini yapmış olacağız. 2023'te de temelini atacağız. Görev süremiz içinde bunu mutlaka yapacağız.”

“Yarın sütün fiyatı ne kadar olacak onu bile bilmiyoruz”

Memleketin toprağına taşına aşkla bağlı olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “Bu memleket dünyanın en güzel memleketlerinden birisi. Arkamızda muazzam kadim tarih ve kültür var. Şahane bereketli topraklardayız. Bu yoksulluğu hak ediyor muyuz? Bu hayat pahalılığını, enflasyonu hak ediyor muyuz? Bu bir kader değil. Bizi yanlış yönetiyorlar, yanlış politikalar uyguluyorlar. Getirdikleri nokta bu. Bu yokluk ve yoksulluk bereketli topraklara yakışmıyor. Bu topraklarda yaşayan çocuklarımızın parlak bir geleceği olması lazım. Herkes bunu hak ediyor. Hepimiz çocuklarımız için karamsarız. Yarın sütün fiyatı ne kadar olacak onu bile bilmiyoruz. Hiçbiriniz enseyi karartmayın, bu hikaye bitecek” dedi.

Süt İşleme Tesisi'nde çifte bayram

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire programı öncesinde Bayındır'da yapılan ve çalışmalarında sona yaklaşılan Süt İşleme Fabrikası'nı da inceledi. BAYSAN A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, tesis ve yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, “Bayındır Süt İşleme Tesisi, muazzam oluyor. Olağanüstü bir iş olacak. Bölgede böyle bir tesis yok. Bugün 29 Ekim'de açalım diye adını da koyduk. Çifte bayram yapacağız” diye konuştu.