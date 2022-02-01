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İzmir Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak bir adım daha!

İzmir Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak bir adım daha!
01 Şubat 2022 Salı 15:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçimden önce gündeme getirdiği kent trafiğine nefes aldıracak yatırımlar bir bir hayata geçiyor.  Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alternatif ulaşım yolu oluşturmak için ihale sürecini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 56,6 milyon liralık karayolu alt geçidi yatırımına önümüzdeki günlerde başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim öncesinde gündeme getirdiği kent trafiğine altın dokunuşlarla nefes aldıracak projeler tek tek hayata geçiriliyor. Trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için 32 noktada yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamlayan, 122 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesinde ulaşımı rahatlatmak için önemli bir yatırıma başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, 56 milyon 658 milyon liralık yatırımla yapacağı karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı’ndan Gıda Çarşısı’na bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak. Alt geçit yapımı için ihale sürecini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapacak. Yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 1 yılda tamamlanacak.  

430 metre uzunluğunda


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre Halkapınar Mahallesi’ndeki Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İZBAN hattının altından çelik menfez ile geçilerek yapılacak alt geçit 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak hizmet verecek. İmalat çalışmalarından önce zemin iyileştirme çalışması yapılacak.

Gıda Çarşısı’na ulaşım kolaylaşacak


Alt geçit tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı’na direkt ulaşım sağlanacak. Mürselpaşa Bulvarı ve Gıda Çarşısı’na giriş ve çıkışlar rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik sıkışıklığı azalacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Mürselpaşa Bulvarı’nın Karşıyaka-Bornova yönünde hastanenin de bulunduğu bölgede yeni imar yollarını kullanıma açmıştı. Alt geçidin yapılması ile birlikte bu bölgenin Gıda Çarşısı’na bağlantısı da sağlanmış olacak.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #trafik #alt geçit
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