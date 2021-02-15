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İzmir Büyükşehir o öğrencilere tablet de gönderdi

Kemalpaşa'ya 33 kilometre uzaklıktaki Hamzababa Mahallesi’nde telefonla internete ulaşmak ve EBA üzerinden derse girmek için her gün 1 kilometre yürüyen öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzaktan eğitime verdiği destekle önce internete ve ardından tablete kavuştu. Öğrenciler artık derslerinde daha başarılı olacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir o öğrencilere tablet de gönderdi
15 Şubat 2021 Pazartesi 12:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı yaşayan öğrencilere verdiği destek devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi evlerinde bilgisayar olmadığı için ebeveynlerinin telefonuyla derslere katılmak zorunda kalan Hamzababa Mahallesi’ndeki öğrencilere tablet dağıttı. EBA’ya ancak yüksek bir tepedeki barakadan bağlanabilen öğrenciler için İzmir Büyükşehir Belediyesi önce köye kablosuz internet hattı çekmişti. Köy kıraathanesi ise düzenlenerek EBA noktasına dönüştürülmüştü.

Kaçar: "Uzaktan eğitime desteğimiz sürecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, pandemi döneminde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal ve demokratik belediyecilik anlayışı gereği olanakları sosyal ve ekonomik açıdan sınırlı tüm öğrencilerin ve ailelerin yanında yer almaya devam ettiklerini belirtti. "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamalarını sağlamak için öğrencilerimize tabletlerini ulaştırdık. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan bölgelerde belediyemizin tüm olanaklarını seferber ederek öğrencilerimize internet ve tablet desteğini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhtar Özer: "Çocuklarımız artık rahatlıkla derse giriyor"

Hamzababa Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer daha önce çocukların internete bağlanmasını sağlamak için günde 1 kilometre yürüdüğünü ve internetin çektiği tepedeki barınağa gittiğini hatırlatarak, "İnternet paketleri bittiği zaman da bir hafta derse girse 3 hafta giremiyordu. Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi köye internet hattı çekti ve bir EBA sınıfı oluşturdu. Çocuklarımız annelerinin ve babalarının telefonlarıyla ders yapıyorlardı. Bugün de tablet dağıtıldı. Şimdi tabletleri ile ders çalışıyorlar. Artık çok rahatlar. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha başarılı olacağız

9. sınıfa giden Huriye Naz Topbaş, "İlk başlarda internetimiz yoktu, telefonlar zor çekiyordu. Ders çalışmak için dağa gidiyorduk. Çok zorluk çektik. Şimdi sıcak yerde ders çalışıyoruz,  tabletlerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz" dedi.
Yine 9. sınıf öğrencisi Nida Çelik artık hem internetleri hem de tabletleri olduğu için çok daha başarılı olacaklarını söyledi. 2’nci sınıf öğrencisi Cemre Sultan Çelik, artık derslerinden geri kalmayacaklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #kemalpaşa #uzaktan eğitim
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