İzmir Büyükşehir’den fırsat eşitliği sağlayacak tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy'de hayata geçirdiği Sosyal Projeler Yerleşkesi görkemli bir törenle açıldı. Açılış programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkeye örnek olacak bir projeyi daha İzmir’e kazandırdıklarını belirterek tesisin dezavantajlı konumda olan kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy'de hayata geçirdiği Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin açılışı gerçekleşti. Geçmiş yıllarda İzmir Üniversitesi'nin kullandığı binaların tadilat ve tamiratı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yenileme işlemleri tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer'in 'Eşit bir yurttaşlık mümkün' sloganıyla öncülük ettiği projede kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlanacağı vurgulandı.

Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’ye örnek olacak proje

Konuşmasında tesise yönelik bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Bugün 'Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün' vizyonu ile bir ilki daha gerçekleştirmenin, ülkeye örnek olacak bir projeyi daha İzmir’e kazandırmanın mutluluğunu yaşayorum" diyerek konuşmasına başladı.

Kampüse ilişkin bilgiler veren Başkan Soyer, "Kütüphaneden etüt salonları, yoga atölyesi, sinema ve konferans salonlarına kadar pek çok üniteyi bir araya getiren bu benzersiz tesisi bugün hizmete sunuyoruz. Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hizmetlere erişimde, dezavantajlı konumda olan kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için bir fırsat eşitliği sağlayacak birimleri, burada, tek bir yerleşkede topladık. Kadınların güçlenmesi, toplumsal yaşamdaki varlıklarını görünür kılmak, katılımını artırmak için tasarladığımız Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkemizin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkezimizde; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, şiddetle mücadelede önleyici tedbirler, ayrımcılık, iletişim gibi konularda, kadınlara pek çok eğitim veriliyor. Anahtar birimimizde kadınlar için ayrıca istihdam ve girişimcilik kursları, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlık ile spor ve sanat etkinlikleri yer alıyor” dedi.

Kadın istihdamına katkı sağlayacak



"Kadın alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanlar da yer alıyor. kadınların güçlendirilmesi, şiddete karşı mücadele gibi pek çok alanda, ortak aklı harekete geçirmiş oluyoruz" diyen Soyer, "Yerleşkemize gelen kadınlar, 3-6 yaş arasındaki çocuklarını buradaki Masal Evi’yle buluşturabiliyor. Kendileri ise Meslek Fabrikamız bünyesindeki kurslardan faydalanarak meslekler kazanacaklar. Böylece kadın istihdamına katkı sağlıyoruz. Çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evimiz ile beraber 7-14 yaş grubunun, keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezimiz (ÇOGEM) de bu kampüsümüzde yer alıyor. Yerleşkemizde bulunan ‘Genç İzmir’de ise, gençlerin sesini, coşkusu ve heyecanını, kent yaşamına dahil edebilecekleri bir ortam yarattık. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy'deki Genç İzmir merkezimizde gençler bir çok faaliyete erişebilecek. Engelsiz İzmir hedefimiz doğrultusunda, Limontepe’nin ardından Farkındalık Merkezimizin ikincisini yine burada açıyoruz. Farkındalık Merkezi’nde, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dair toplumun tüm kesimlerindeki farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan çalışmalar yürütülecek" şeklinde konuştu.

Müze de var

Yerleşkedeki en önemli birimlerden birinin İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM) olduğuna da dikkat çeken Soyer, “Müzemizde; İdol Sanat Evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 adet seramik kabartma tablo ile beraber dünyaca ünlü pek çok sanatçının eseri, dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor. Örnekköy Yerleşkemizde ayrıca belediye şirketimiz İZELMAN'ın misafirhanesi de yer alıyor. Deprem sonrası, vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz misafirhanemiz; 34 oda ve 70 yatak kapasitesi ile bir sosyal tesis olarak düzenlendi. Tesiste; çocukların yaratıcılıklarını açığa çıkaracak İnovasyon Merkezi ile gençlerin derslerini takip edebilecekleri EBA erişim merkezi ve kütüphanemiz bulunuyor” dedi.

Geleceğe ışık tutacak

Soyer ayrıca, "İnsanların doğuştan kazandıkları haklar vardır. Hiçbir ayrım gözetmeden, bütün insanlara aittir bu haklar. İnsan onuruna yaraşır biçimde yaşamak, barınmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak, sağlıklı gıdaya erişmek, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne sahip olmak bunların başında geliyor. Hiç kuşkum yok ki, Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi bu kararlılığımızın ve mücadelemizin sembollerinden biri olacak, İzmir’de yaratmak istediğimiz geleceğe ışık tutacak" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka’ya değer katacak



Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ise, "Sayın başkanım onur verdiniz. Bu kadar güzel bir tesisi Karşıyakamıza kazandırdığınız ve tüm İzmir'e hizmet edeceğimiz için çok teşekür ediyoruz. Her çalışmada cesaretimizi çoğaltan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu tesis Karşıyaka'mız için büyük bir değer. Kadınlarımız, çocuk ve gençlerimiz ile engellilerimiz yerel yönetim anlayışımızda her zaman öncelikli bir yere sahiptir. Bugün ülkemizde yaşanan ihmaller ancak böyle bir geniş görüşlülükle atılacak adımla kapatılır. Sosyal demokrat anlayışın yereldeki en güzel örneklerinden olan yerleşkemizin güzellikler kazandırmasını diliyorum" dedi.

Projede neler var?



İstihdam ve girişimcilikten hukuki danışmanlığa

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal yaşama katılımını artırmak için bir ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak tasarlanan ve “Güçlü Geleceğin Anahtarı” sloganıyla kapılarını açan Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkenin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkeze gelen kadınlar iletişimden kadın sağlığına, medeni haklardan şiddetle mücadelede koruyucu-önleyici tedbirlere kadar farklı konularda eğitim etkinliklerine katılabiliyor, psiko-sosyal destek ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Büyükşehir’e bağlı Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nin aşçılık, bilişim, tekstil ve turizm gibi mesleki eğitimlerine dâhil olabiliyor. Meslek Fabrikası mesleki eğitimler düzenlerken aynı zamanda İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle bağlantı kurarak kadın istihdamı ve girişimciliğini de destekliyor.

Farklı bölgelerden gelen ve farklı deneyimlere sahip kadınlar Anahtar’da birlikte öğrenme sürecine giriyorlar. Yoga ve pilates salonundan, kütüphane ve okuma salonundan faydalanabiliyor, sinema atölyesine katılabiliyorlar. Merkezde kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanlar var. Ortak akılla kolektif çalışmalar yapıyorlar.

Çocuklar için Masal Evi ve ÇOGEM

Yerleşkeye gelen kadınlar, aynı zamanda 3-6 yaş arasındaki çocuklarını da Masal Evi’ne bırakabiliyor. Yerleşkede çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evi ile beraber 7-14 yaş grubunun keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) de yer alıyor.

Genç İzmir

Dijital gençlik merkezi Genç İzmir'in bir birimi de burada yer alıyor. Seminerlerden kurslara atölyelerden gönüllü organizasyonlarına kadar bir dizi çalışmanın tek çatı altında toplandığı Genç İzmir'deki çalışmalara Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’yle beraber Örnekköy'deki merkezden de ulaşma şansı var. Burada yapılan eğitim ve etkinliklerle gençlerin sosyalleşmelerinin yanı sıra tutunma ve güçlenmelerini sağlamak, kamusal kaynaklara erişimini arttırmak ve genç girişimciler yaratmak hedefleniyor.

Farkındalık Merkezi’nden danışmanlık alabilirler

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde Engelli Farkındalık Merkezi de yer alıyor. Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu ve Engelsiz İzmir hedefi doğrultusunda Limontepe’nin ardından ikincisinin Örnekköy’de açıldığı Farkındalık Merkezi’nde engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları toplumun diğer kesimlerine de hissettirerek toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanıyor. Merkezde tekerlekli sandalye parkuru, üstün yetenekliler alanı, özel öğrenme güçlüğü alanı, duyu labirenti, karanlık ve aydınlık mekanlar etkinlik alanı, karanlık/aydınlık ev alanı ve ruh sağlığı alanı gibi etkinlikler alanları yer alıyor.