İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!

İzmir Buca'da kontrolden çıkan ve yol kenarındaki levhaya çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza İzmir-Çeşme Otoyolu'nda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Tuğberk Sayhan'ın kullandığı otomobil, Buca Batı çıkışından Gaziemir istikametine seyrettiği sırada bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sayhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Sayhan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.