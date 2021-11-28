ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
0
KIZIL ŞAHİNE KORUMA
KIZIL ŞAHİNE KORUMA
0
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
0
MAHALLENİN MASKOTU!
MAHALLENİN MASKOTU!
0

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!

İzmir Buca'da kontrolden çıkan ve yol kenarındaki levhaya çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!
28 Kasım 2021 Pazar 08:15

Kaza İzmir-Çeşme Otoyolu'nda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Tuğberk Sayhan'ın kullandığı otomobil,  Buca Batı çıkışından Gaziemir istikametine seyrettiği sırada bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sayhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Sayhan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #otoyol #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
Foça da artık Sakin Şehir!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Halkı bile isteye fakirleştiriyorlar çünkü...
İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!
İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!
0
Foça da artık Sakin Şehir!
Foça da artık Sakin Şehir!
0
Başkan Soyer İtalya'da, İzmir'in yol haritasını anlattı
Başkan Soyer İtalya'da, İzmir'in yol haritasını anlattı
0
Karabağlar'da bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Karabağlar'da bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
0
İZDENİZ feribot seferlerine zam yaptı
İZDENİZ feribot seferlerine zam yaptı
0
Başkan Arda öğrencilerle buluştu
Başkan Arda öğrencilerle buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.