İzmir, Corendon'u asla pişman etmez

Corendon'un ümit veren, büyüme potansiyeli olan girişimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Göreceksiniz İzmir sizi asla pişman etmeyecek' dedi

Turizm örgütlerinin yöneticileriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, İzmir'e yoğunlaşmak ve zengin turizm potansiyelini değerlendirmek istediklerini söyledi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tur operatörü, otelci ve hava yolcu olarak Corendon'un İzmir için bulunmaz fırsat olduğunu dile getirdi. Corendon'un ümit veren, büyüme potansiyeli olan girişimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Göreceksiniz İzmir sizi asla pişman etmeyecektir" dedi.

İzmir'e yoğunlaşmak istiyoruz

Yıldıray Karaer, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer'e Corendon Grubu'nun etkinlikleri ve İzmir'e dönük çalışmaları hakkında bilgi veren Karaer, "Hava yolu taşımacılığı, otelcilik ve tur operatörlüğü yapıyoruz. Yani turizmin her tarafında varız" dedi. Hollanda'da Amsterdam'da, İspanya'da İbiza'da otelleri bulunduğunu, Türkiye'de Antalya'da ve İzmir Çeşme'de otelcilik yaptıklarını anlatan Yıldıray Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son zamanlarda iş programımızı değiştirdik, hava yolu taşımacılığına ağırlık verdik. Başta Antalya olmak üzere tatil yörelerine uçuyoruz. Bu sene İzmir seferleri başlattık. Bir uçağımızı İzmir'e base ettik. Ağırlıkla Almanya ve Hollanda'ya uçuyoruz. 1 Haziran'da İzmir seferlerine başladık ve arttırmak için zorluyoruz. Haftada 20 sefer yapıyoruz. Bu uçuşları da giderek arttırarak İzmir'e yoğunlaşmak istiyoruz. İzmir'e inanıyoruz. İzmir'de ve her yerde kış turizmini canlandırmak, turizmi 12 aya yaymak gerekiyor. Biz uçak seferlerimizi kışın da devam ettirmek istiyoruz."

Önerilere açığız

Bir firmanın uçak şirketi, turizm operatörü olarak diğer unsurları yanına katmadan, tek başına işi büyütmesinin, geliştirmesinin mümkün olmadığını anlatan Yıldıray Karaer, "Otel yatırımcısını da, otoriteyi de, yerel rehberleri de, işletmecileri de herkesi işin içine katmak gerekiyor. İzmir'de biraz sanıyorum bu sinerjiye ihtiyacımız var" dedi.

Karaer, ziyaretlerinin nedenini, "Hem kendimizi tanıtalım hem de İzmir'e başlattığımız uçuşlar ve turizm hareketiyle ilgili bilgi verelim istedik. Turizmci geçmişiniz var, sizin de önerilerinizi alalım dedik" sözleriyle açıkladı.

Beslemek önemli

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve turizm örgütlerinin yöneticilerinin ziyaretinden memnunluk duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uçak ve yatak meselesini biraz tavuk - civciv hikayesine benzetiyorum. Hangisinin hangisini beslediği çok da cevabı bilinecek bir şey değil. Hangisi hangisi beslerse beslesin. Önemli olan, bunun birbirini büyütecek, besleyecek bir noktaya çıkmasını sağlamak" dedi.

Büyüme potansiyeli

"İzmir olağanüstü zengin potansiyele sahip. Bu potansiyel bugüne kadar kullanılmadı, yokmuş gibi yaşandı" diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bu potansiyeli gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz. O nedenle bu yaptığınız girişim bizim bakış açımızla çok örtüşüyor, çok uyuşuyor. Bunun ilk adımlar olmasını diliyorum. Bu potansiyeli daha çok yaymak, geliştirmek isteyeceksiniz. Büyüme potansiyeli olan bu girişimin çok ümit veren bir şey olduğunu düşünüyorum, her türlü desteği vermeye hazırım. Bugüne kadar yapılmamış olması nedeniyle doğan büyük boşluk bir gün dolacaktı. Kim ilk başlıyorsa en çok o kazançlı çıkacaktı. Bence doğru bir şey yapmışsınız. İzmir'in gerçekten olağan üstü bir potansiyeli var. Göreceksiniz, İzmir sizi asla pişman etmeyecektir." n Doğancan Bingöl

Soyer'le turizm hareketliliği arttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinden bu yana turizm hareketliliğinin gözle görülür şekilde arttığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'in turizm grafiği giderek yükseliyor. Sayın Soyer turizme ne kadar önem verdiğini her fırsatta dile getiriyor, turizm potansiyelinin ne kadar kararlı ve istikrarlı olacağını gösteriyor" dedi.

İzmir için bulunmaz fırsat

Corendon Havayolları'nın İzmir'e direkt uçuşları, getireceği tur operatörleri ve Corendon Grubu'nun yapacağı yatırımların turizm sektörü için önemli olduğunun altını çizen İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Corendon'un tur operatörü, havayolu ve otel olmak üzere üç bacağı bulunuyor. Corendon'un İzmir girişimleri bizi heyecanlandırıyor. Başka bir tur operatörü gelse bizi bu kadar heyecanlandırmazdı. Sayın Yıldıray Karaer hem tur operatörü, hem Türk, hem otelci, hem hava yolcu. Buraya bir hava yolu gelse koltuk satmaya bakacak. Ama Corendon öyle değil. İzmir'e geliyor yatırım yapıyor getireceği uçağı doldurmak için burada bir otel karşılığı buluyor. Bizim için o kadar büyük, İzmir için bulunmaz bir fırsat."