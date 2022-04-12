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İzmir'de 19 kişiye uyuşturucu gözaltısı

İzmir'in Kiraz ile Ödemiş ilçelerinde, polisin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 19 kişiye uyuşturucu gözaltısı
12 Nisan 2022 Salı 14:57

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş’te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar, skunk, metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #kiraz #ödemiş #gözaltı
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