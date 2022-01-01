İzmir'de 2021 dayanışma yılı oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda 2021 yine “dayanışma yılı” oldu. Bir yılda ihtiyaç sahibi yurttaşlara 80 milyon liralık nakdi destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, faaliyetleri için süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden 101 milyon liranın üzerinde alım yaptı. 2021’de Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli uygulamalara da imza atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kriz ve iki yıldır etkisi devam eden pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında da sosyal yardımlarını artırarak sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda gıdadan ısınmaya, giysiden barınmaya kentteki ihtiyaç sahibi yurttaşlar unutulmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 400 milyon liraya yakın toplam bütçesinin 80 milyon lirasını nakdi yardımlara ayırdı. Sosyal hizmet faaliyetleri için süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden 101 milyonun üzerinde alım yapıldı. Büyükşehir 2021’de aynı zamanda Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli sosyal destek uygulamalarına imza attı.

12 milyon litre süt dağıtıldı

2021’de her çeşit destek için 300 bin farklı hanenin kapısı çalındı ve bu hanelere 2 milyon kez yardımda bulunuldu. 149 bin haneye toplam 251 bin gıda ve 127 bin hijyen paketi ulaştırıldı. Paketlerin içindeki ürünlerin önemli bir bölümü kooperatiflerden temin edilerek üreticiye de destek sağlandı. 1-5 yaş arasındaki çocuklara ayda bir kez 8 litre olarak yapılan süt yardımı bu yıl 30 ilçede 159 bin çocuğa çıkarıldı ve toplamda 12 milyon litre süt dağıtıldı. 2021’de içinde süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden 101 milyonun üzerinde ürün alındı. Aşevinde 2 milyon kişilik sıcak yemek üretildi. 2021’de ayrıca günlük üç bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine sahip Mobil Mutfak hizmeti başlatıldı. İlk şehir dışı seferini Muğla’daki yangın bölgesine yapan Mobil Mutfak’ta yaklaşık 19 bin kişilik yemek yapıldı. Ayrıca ikram araçları ile dört noktada 202 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Dayanışma noktaları oluşturuldu

Sosyal hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermek üzere yoksulluğun yoğun yaşandığı bölgeleri belirleyip ilk etapta 7 Bizİzmir Dayanışma Noktası kuran Büyükşehir Belediyesi, bu noktalarda toplam 616 bin kişilik sıcak yemek üretti. Ayrıca ürünleri tarlada kalan üreticilerden 200 ton patates, 47 bin kilogram elma, 46 bin enginar, 66 bin kilogram salatalık alınarak dağıtıldı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 3 binin üzerinde haneye ise 800 gramlık kavurma ve kemik suyu konservesi ulaştırıldı. Üçyol’da hizmete açılan Bizİzmir Giysi Noktası ve İzmir’de 170 köye giden Giysi Otobüsü ile 105 bin 148 parça giysi desteği sağlandı.

Destek Hattı açık

Kara Kış Destek Paketi de hazırlayan Büyükşehir Belediyesi gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 27 milyon liralık yardımda bulundu. Büyükşehir, Kara Kış Destek Hattı'nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de başvuru almaya devam ediyor.

Pandemi, sel ve deprem süreçleri de dâhil olmak üzere aralarında kahvehaneciler, kantinciler, amatör spor kulübü antrenörleri, gevrekçiler, çiçekçiler, mısır satıcıları, müzisyenlerin bulunduğu 63 binin üzerinde yurttaşa 80 milyon liralık nakit yardım yapıldı. 705 hanenin soba ve yakacak, yaklaşık 11 bin hanenin bebek bezi ve mama, bin 231 hanenin de ev eşyası ihtiyacı karşılandı.

Eğitim destekleri artırıldı

24 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine 3 milyon lirayı aşan kırtasiye malzemesi desteği veren Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle 205 kırtasiye esnafına da destek oldu. 20 bin öğrenciye bot ve mont ulaştırıldı. 5 bin 541 üniversite öğrencisine aylık 400 lira olmak üzere sekiz ay boyunca 3 bin 200 liradan yaklaşık 17 milyon 732 bin liralık eğitim desteği hazırlandı. Yine üniversite öğrencilerine altı noktada çorba durakları oluşturularak 40 bin kişilik çorba dağıtıldı. İki farklı üniversitede ise sıcak yemek noktası oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde Katip Çelebi Üniversitesi ve İYTE kampüslerinde de sıcak yemek dağıtımına başlanacak.

776 evsiz yurttaşı konukevinde ağırlayan Büyükşehir, bu yıl yeni bir uygulama başlatarak bin 483 kişiye hamam ve berber hizmeti verdi.

Depremzedelere 36 milyonun üzerinde kira desteği

Depremin ardından belediye bütçesiyle 5 binden fazla aileye 36 milyon liranın üzerinde kira desteği sağlandı. Yeni bir eve yerleşmiş, eşya ihtiyacı olan bin depremzede haneye 5 bine yakın ev eşyası ulaştırıldı. 9 binin üzerinde gıda paketi, 5 bine yakın hijyen paketi yardımında bulunuldu. Aralarında Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Denizli, Artvin, Van, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun illerinin de olduğu çok sayıda yangın ve sel felaketinin yaşandığı bölgeye 145 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Çölyak ve fenilketönüri hastalarına destek

Çölyak ve fenilketönüri hastalarına 4 binin üzerinde özel gıda paketi dağıtan Büyükşehir, cenazesi olan yurttaşlara 611 bin pide ve ayran, 5 bin cenaze evine taziye paketi ulaştırdı. Ramazan ayında 414 bin kişilik iftar yemeğini kapı kapı dolaşarak dağıtan Büyükşehir ekipleri, karantinada olanlar dâhil olmak üzere Covid-19 hastalarına yaklaşık 18 bin kişilik sıcak yemek desteği sağladı. Akülü ve manuel sandalyeler de dâhil olmak üzere engelli yurttaşlara 428 medikal malzeme ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara 110 bin adet hasta bezi dağıtıldı.