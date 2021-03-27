İzmir'de 204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir'de 204 yeri ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 07.04.2021 - 08.04.2021 Çarşamba ve Perşembe günü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecek.

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