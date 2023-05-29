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İzmir'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane kundaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, dün akşam borç- alacak nedeniyle çıkan ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane bugün, başında kask bulunan bir kişi tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda yaralanan olmadı. Polis, saldırının dünkü çatışmayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle çalışma başlattı

İzmir'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane kundaklandı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:00

Olay, saat 17.30'da Zafertepe Mahallesi 574. Sokakta meydana geldi. Dün akşam silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin önüne motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan iki kişiden biri elindeki molotof kokteyliyi içeriye fırlattı. Kahvehanede bulunan az sayıda müşteri panik içerisinde dışarı çıkarken, şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Kundaklama sonucu kahvehanede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye görevlileri geldi. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Motosikletle gelen iki kişinin araçtan indikten sonra içlerinden birinin yaktığı molotof kokteyliyi kahvenin içerisine fırlattığı görülüyor.

Bu saldırının kahvehanede bir gün önce 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, kamera kayıtlarını da incelemeye alarak soruşturmayı sürdürüyor.

DÜNKÜ SİLAHLI BORÇ- ALACAK KAVGASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Dün akşam meydana gelen olayda aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, konuşmak için kahvehanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İki grup da birbirlerine tabancalarla ateş ederken, olayda Abdulkadir Y. (24) başından, kardeşi Ali Y. ve 3 kişi daha vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanelerde sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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