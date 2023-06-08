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İzmir'de, arabalı vapur karaya oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu menevra sırasında, kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İZDENİZ filosunda yer alan tekneden gemiye halat verilmiş ve gemiyi kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa sürede kendi imkanlarıyla bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücü ile rıhtıma yanaşmıştır" denildi

İzmir'de, arabalı vapur karaya oturdu
08 Haziran 2023 Perşembe 17:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin isimli Bostanlı-Üçkuyular feribotu, saat 11.00 sıralarında manevra yaptığı sırada kuvvetli rüzgara maruz kaldı. Feribot, yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Kısa süreliğine manevra hakimiyetini kaybeden arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken, çalışmaların ardından kendi makine gücü ile rıhtıma yanaştığı açıklandı.

'ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMAMIŞTIR'

Olay sonrasında İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bostanlı iskelesinde yolcu ve araç tahliyesini tamamlayıp yer değiştirme için boş olarak yanaştığı rıhtımdan hareket eden 'Fethi Sekin' isimli arabalı vapur manevra sahasında bulunan çok sayıda küçük tekne ile çatışma yaşamamak amacıyla manevra yaptığı sırada şiddetli rüzgara maruz kalmış ve yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplanarak manevra hakimiyetini kaybetmiştir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bulunduğu konumdan daha kötü bir duruma düşmemesi için İZDENİZ filosunda yer alan tekneden gemiye halat verilmiş ve gemiyi kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa sürede kendi imkanlarıyla bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücü ile rıhtıma yanaşmıştır. Olay sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmamıştır. Düzenli sefer programında da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, yetkili klas kuruluşun yapacağı teferruatlı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi
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