İzmir'de asgari ücret protestosu: Sefalet ücretini kabul etmiyoruz

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücreti İzmir Karşıyaka'da protesto etti

Karşıyaka Çarşı girişi önünde bir araya gelen HKP üyeleri "Sefalet Ücretlerine ve Acımasız Zamlara Karşı HKP Saflarında Örgütlü Mücadeleye" yazılı pankart açtı.

HKP'liler adına basın açıklamasını HKP İzmir İl Yöneticisi Fahri Kaya gerçekleştirdi. AKP iktidarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini belirten Kaya, "Cumhuriyet döneminin tüm fabrikalarını ve kurumlarını yerli ve yabancı Parababalarına yeyim ettirdiler. Bunun sonucu olarak her geçen gün artan İşsizlik ve Pahalılık oldu. Bunun üzerine bir de ekonomide dışa bağımlılık eklenince krizler kaçınılmaz oldu" dedi.

"EKONOMİK KRİZDEN İŞÇİLER, EMEKÇİLER ETKİLENDİ"

Kaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Yaşanan bu ekonomik krizden kimler etkilendi? Finans-Kapital mi? Hayır. Tefeci-Bezirgân Sermaye mi? Hayır. Borsa mı? Hayır, Döviz spekülatörleri mi? Hayır. Kamu mallarını iç eden AKP'giller mi? Hayır. Yağlı-ballı ihaleler alan yandaş müteahhitler mi? Hayır.

Peki, kimler etkilendi? Asgari ücret adı altında sefalet ücretine mahkûm edilen işçiler, emekçiler. Aldıkları maaşlarla kıt kanaat geçinmeye çalışan memurlar. Asgari ücret bile alamayan emekliler. Bir de işsizler bu krizden etkilendi. Hem de öyle böyle değil alım gücü %70'ten fazla düştü. Öyle ki 1 Ocak 2021'de 2825 TL olarak açıklanan asgari ücret 384 dolar ediyorken, bugün 172 dolar ediyor. Kayıp %100'den bile fazla.

"ORTAOYUN DÖRT BÖLÜM OYNANDI"

Asgari ücret ortaoyununda dört bölüm oynandı. Finalde esas oğlan bizi yanıltmadı ve sefalet ücretini açıkladı. 4253 TL. Yani dün açıklandığında 274 dolar, bugün ise 250 dolara düşmüştür. 2021 yılı için belirlenen asgari ücret'ten 134 dolar daha az. Öyle ki asgari ücretin açıklanmasının üzerinden bir saat bile geçmeden benzine 56 kuruş zam yapılmıştır. Bugün ise benzine 69 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş daha zam daha bekleniyor.

"SEFALET ÜCRETLERİNİ ÖNEREBİLMEK HALK DÜŞMANLIĞIDIR"

Açlık Sınırının dört bin TL'yi geçtiği, Yoksulluk Sınırının ise 13 bin 13 TL olduğu bir ortamda bu vicdansızlık, insafsızlık değil de nedir? Açıklanan asgari ücret bırakın 2022 yılını, 2021 yılının son üç ayında yaşanan kayıpları bile karşılamaktan uzaktır. Ülkemizde markette satılan 1 litrelik içme sütünün fiyatı 16 TL, 32'li tuvalet kâğıdı 132 TL olmuş, benzin-mazot fiyatları 11 TL'ye dayanmışken, hatta bugünlerde yapılacak zamlarla 11 TL'yi bile geçeceği ortada iken asgari ücret olarak bu sefalet ücretlerini önerebilmek halk düşmanlığı değilse de nedir?

"SEFALET ÜCRETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, halkımıza reva görülen bu sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz! Bu ücretlerin önerilmesi, işsizlik ve pahalılık cehenneminde yanıp kavrulan emekçi halkımıza ihanettir. Ülkemizde milyonlarca emeklinin durumu, sefalet ücretine mahkûm edilen asgari ücretliye göre daha da içler acısıdır. Çünkü asgari ücretin yarısı kadar bir maaşla, ileri yaşlarına rağmen, emekliliğin tadına varamadan yine çalışmak zorunda kalıyorlar.

"ASGARİ ÜCRET, YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞMEMELİDİR"

Asgari ücret şu an 13 bin 13 TL olan yoksulluk sınırının altına düşmemelidir. Yoksulluk Sınırının altında belirlenecek olan her asgari ücret sefalet ücreti olacaktır. Nitekim öyle de olmuştur. Asgari ücreti belirlerken çay-simit hesabı yapanlar; milyonlarca çalışana şu kadar simit yerseniz ay sonunu çıkarırsınız diyenler, ne yazık ki halkımızın örgütsüzlüğünden güç alarak, boyunlarına doladıkları 4.983 TL'lik atkıyla halkın karşısına çıkabilmektedir. Kamuda birden fazla kurumdan yüz binlerce lira maaşlar alanlar, halkın parasıyla halka caka satmaktadırlar.

HKP üyeleri eylemde sık sık, "İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son", "Sefalet Ücretine Hayır", "İnsanca Yaşam Ücreti İstiyoruz" sloganları attı.