HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0
TARİHİ HEZİMET!
TARİHİ HEZİMET!
0
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
0

İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı
03 Mayıs 2022 Salı 08:43

İzmir’in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
 

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden ve iddiaya göre aşırı hız yaptığı belirtilen Fırat Yasak yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Fırat Yasak ile Enes Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise yapılan müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fırat Yasak ve Enes Erol cesetleri savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
İzmir'de Suriyeli erkek, karısını öldürdü!
Sonraki Haber
Akşener: Başbakanlığa talibim, birinci parti çıkacağız
Konak'ta can dostlara eksiksiz hizmet
Konak'ta can dostlara eksiksiz hizmet
0
Başkan Soyer'den Buca'ya müjde!
Başkan Soyer'den Buca'ya müjde!
0
İzmir'de Suriyeli erkek, karısını öldürdü!
İzmir'de Suriyeli erkek, karısını öldürdü!
0
Urla'da kaza: Kayaya çarpan kişi öldü!
Urla'da kaza: Kayaya çarpan kişi öldü!
0
İzmir organ bağışında zirvede
İzmir organ bağışında zirvede
0
İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!
İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.