İzmir'de avukatlardan eylem: Savunma susmayacak!

Avukatlar Günü nedeniyle İzmir Adliyesi önünde yürüyüş yapan avukatlar, 'Savunma susmadı susmayacak!', 'Hak, hukuk, adalet!' sloganları attı.



5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle İzmir'de avukatlar bir yürüyüş düzenledi.

İzmir Adliyesi ana binasından ek hizmet binasına yürüyen avukatlar adına basın açıklamasını İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel okudu.

Yücel konuşmasında avukatların yaşadığı sorunlardan ve savunmanın üzerindeki baskıların kaldırılmasının öneminden bahsetti.

Yürüyüşte avukatlar "Savunma susmadı susmayacak!", "Hak, hukuk, adalet!" sloganları attı.

HUDER İzmir’den 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması

Öte yandan HUDER İzmir'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Avukatların mesleki sorunlarına dikkat çeken HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, “Savunmanın güçsüz olduğu yerde adalet hüküm süremez. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetim olmadan, sürdürülebilir kalkınma olmasını da bekleyemeyiz” dedi.

Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulundu. Kayacan, Avukatlık mesleğinin ve savunmanın, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirterek avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

AVUKATLAR VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYOR

Savunma imkânlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kayacan, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36’ncı maddesi kapsamında herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda avukatlık mesleğinin adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu apaçık ortadır. Geldiğimiz noktada acilen avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunma imkânlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde, genç meslektaşlarımız başta olmak üzere pek çok meslektaşımız çeşitli sorunlarla karşı karşıya bir var olma mücadelesi vermektedir” dedi.

ADALETE GÜVENİ ARTIRACAK

Avukatların sorunlarının hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Kayacan, “Avukatların yaşadığı sorunlar temsil ettiğimiz vatandaşların sorunu demektir. Asla hafife alınmamalı, ötelenmemelidir. Bu sorunların ivedilikle çözülmesini diliyoruz. Avukatlık mesleğine ve savunmaya gereken önemin verilmesi adalete olan güveni hiç yadsınamaz bir şekilde artıracaktır. Hiç şüphe yok ki savunmanın güçsüz olduğu yerde adalet hüküm süremez. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetim olmadan, sürdürülebilir kalkınma olmasını da bekleyemeyiz” diye konuştu.