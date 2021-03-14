SÜTYENİNDEN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI
SÜTYENİNDEN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI
0
DÖVME ADAM!
DÖVME ADAM!
0
EN ÇOK GEZMEYİ ÖZLEDİK
EN ÇOK GEZMEYİ ÖZLEDİK
0
AY'A SPERM GÖNDERME ÖNERİSİ
AY'A SPERM GÖNDERME ÖNERİSİ
0

İzmir'de bir çiftin banyoda şüpheli ölümü!

İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı

İzmir'de bir çiftin banyoda şüpheli ölümü!
14 Mart 2021 Pazar 08:20

Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu farkeden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı. Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm #volkan atılgan #izmir ölüm
Önceki Haber
Liseli genç kazara kendini vurdu!
Sonraki Haber
Üç çocuğunun annesini tabanca ile vurarak öldürdü!
İzmir'de buralara giriş artık HES kodu ile!
İzmir'de buralara giriş artık HES kodu ile!
0
Cesedi çekyatın altında bulunmuştu. Olayda yeni gelişme!
Cesedi çekyatın altında bulunmuştu. Olayda yeni gelişme!
0
İzmir Kordon'da korkutan kalabalık!
İzmir Kordon'da korkutan kalabalık!
0
Üç çocuğunun annesini tabanca ile vurarak öldürdü!
Üç çocuğunun annesini tabanca ile vurarak öldürdü!
0
İzmir'e uyarı: Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek
İzmir'e uyarı: Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek
0
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmaması kaosa neden olacak!
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmaması kaosa neden olacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.