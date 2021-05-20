İzmir'de bir iş yerine silahlarla ateş açtılar: 4 kişi yaralandı

İzmir'de bir işyerine pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay İzmir'in Konak İlçesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Barbaros Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'nde manav dükkanı işleten F.S., E.S. ve N.S., bilinmeyen bir nedenle dövme yaptığı öğrenilen M.C.T.'nin iş yerine pompalı tüfeklerle ateş açmaya başladı. Bunun üzerine M.C.T. de yanında bulunan tüfekle onlara karşılık verdi. Silah seslerini duyan mahalleli olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı olan F.S., N.S., E.S. ve V.B.'ye müdahale etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de M.C.T.'nin teslim olması için çaba sarf etti. Bir süre direnen M.C.T. daha sonra teslim olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, E.S. ve F.S.'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.S. ile V.B.'nin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınanlardan V.B.'nin olay yerindeki bir iş yerinde çalıştığı ve çatışmanın ortasında kalması sonucu yaralandığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren E.S. ve F.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.