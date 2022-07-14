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İzmir'de bir kadın çiftlik evinde ölü bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde bir kadın ölü bulundu. Kadının kesici ve delici bir aletle öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili de bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de bir kadın çiftlik evinde ölü bulundu!
14 Temmuz 2022 Perşembe 08:03

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen (38), kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D.'nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri H.D.'nin 01 RU 279 plakalı bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonra, şüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.D., 4691 sokakta polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde yaptığı inceleme sonrasında üzerinden kendine ait kimliği çıktı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #çiftlik evi #ölüm #kadın ölüm #ölü bulundu
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