İzmir'de bir kişi başından vurularak öldürüldü!

İzmir Buca'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü

Olay İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki Hamdi Amasya ile K.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartımanın büyümesi üzerine K.D., yanındaki av tüfeği ile Amasya'yı başından vurdu. Ağır yaralı olarak yere yığılan Amasya'yı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. K.D. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Amasya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, K.D. ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.