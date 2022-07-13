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İzmir'de bir kişi denizde boğuldu!

İzmir Menderes'te serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Hatice Kübra Binboğa, suda hareketsiz olarak bulundu. Karaya çıkartılan Binboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi

İzmir'de bir kişi denizde boğuldu!
13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:30

Olay dün saat 16.00 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa’nın bir süre sonra suda hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 çarı Merkezi'ne bildirdi. Ardından lastik botla Binboğa’yı karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Binboğa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Binboğa'nın cansız bedeni Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deniz #ölüm #menderes deniz ölüm #izmir boğulma
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