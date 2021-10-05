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İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı

İzmir’in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili İ.B. gözaltına alınırken, yanında 1 şişe kolonya ve çakmak ele geçirildiği belirtildi

İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
05 Ekim 2021 Salı 15:11

Balçova ilçesi Ilıcadere mevkisinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri yönlendirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, yangını kasıtlı şekilde çıkardığı iddia edilen İ.B.’yi gözaltına aldı. Yanında bir şişe kolonya ve çakmak bulunduğu belirtilen İ.B., jandarmaya teslim edildi.

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Bu arada, yangının ilk olarak Marmaris, Manavgat ve Köyceğiz gibi büyük orman yangınlarının ardından Balçova’daki ormanları korumak için belediye tarafından 2 ay önce kurulan mobese sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balçova #orman yangını #izmir orman yakan
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