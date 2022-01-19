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İzmir'de bir restorana içerde müşteriler varken pompalı tüfekle saldırdılar!

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:05

İzmir Bornova'da bir restorana içinde müşterilerin de bulunduğu bir sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle bir restoran çalışanı ve bir müşteri yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 35 ASM 462 plakalı otomobille cadde üzerinde bulunan restoranın önüne gelen İ.T. ve T.D., müşterilerin içinde bulunduğu işyerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu restoran çalışanlarından E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silahlı saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan E.B. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #restoran saldırı #silahlı saldırı #izmir saldırı
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