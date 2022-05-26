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İzmir'de camiden müzik yayını!

İzmir Torbalı'da merkezi ezan sistemine girenler 2 caminin hoparlöründen müzik yayını yaptı. Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' şarkısını çalanların kim olduğu tespit edilemezken, müftülük müdahalesi ile ses sitemi kapatıldı

İzmir'de camiden müzik yayını!
26 Mayıs 2022 Perşembe 14:40

Sosyal medyada, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 2 ayrı camiden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' isimli şarkısının çalındığı video paylaşıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, dün sat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek yaklaşık 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı bildirildi. Açıklamada, olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Öte yandan müftülük görevlilerinin hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattığı da kaydedildi.

İzmir'de, 20 Mayıs 2020'de bazı bölgelerdeki camilerin merkezi ezan sistemine girilerek İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' ile ertesi gün de Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' isimli parçalar çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #cami #müzik
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