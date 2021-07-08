İzmir'de çocuklar için 3 mahalleye havuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “sporda fırsat eşitliği” ilkesi kapsamında “arka mahallelerde” üç portatif yüzme havuzunu hizmete aldı. Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ile Bornova Meriç Mahallesi'nde kurulan havuzlarda yaklaşık 6 bin çocuğa iki ay boyunca yüzme eğitimi verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “sporda fırsat eşitliği” ilkesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi su sporlarını teşvik etmek için “arka mahallelerde” üç portatif yüzme havuzu kurdu. Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ve Bornova Meriç Mahallesi'ndeki portatif havuzlarda iki ay boyunca 6 ile 13 yaş grubu arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Altınordu Mahallesi'nde hizmete giren havuzun, bölge açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, “Tunç başkanımızın vizyonu çerçevesinde su sporlarında pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi. İzmir'in 650 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu ancak yapılan araştırmalara göre 10 kişiden 3'ünün yüzme bilmediğini dile getiren Orhunbilge şöyle konuştu: “Biz özellikle kentin dezavantajlı bölgelerinde yüzme eğitimlerine devam ederek, yüzme bilenlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu tür havuzları artırmanın su sporlarına pozitif yansıması da oluyor. İzmir'in su sporlarında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önde gelen şehirlerinden olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yüzmede adını tarihe yazan İzmirli Emre Sakçı gibi başarılı çocuklar neden bir daha çıkmasın. Hayatında ilk defa havuza giren çocuklar var ama çok yetenekliler. Kendi spor kulübümüzde potansiyeli olan çocuklarımızın önlerini açacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da spor sayesinde gençleri kötü alışkanlıklardan koruyabileceklerine dikkat çekerek, “Burası çocuklarımız için çok önemli. Onları suya ulaştırmak, su sporlarını yaptırmak çok önemli. Tunç başkanımızın seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımız açısından büyük avantaj”

Altınordu Mahalle Muhtarı Veysi Çalhan ise hayata geçirilen bu projeyle gurur duyduklarını söyledi. Yüzme havuzun mahalle açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çalhan, “Çocuklarımız çok sevindi. Gece saatlerinde beni arayarak havuza kayıt yaptırmamı istiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi. Çocuklarını yüzme eğitimi alması için havuza getiren Adra Ercan, “Bu havuzun yapılması bizim için çok önemli. Çocuklarımız her şeyden mahrum kalıyordu. Havuzun yakında olması çocuklarımız açısından büyük avantaj” dedi. Ayşe Kaya da çocukların eğitim alarak yüzme öğreneceklerini belirterek bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.