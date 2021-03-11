İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan iki ayrı araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı

Çiğli'de ehliyeti olmayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Sürücüye ve yanındaki kişiye 12 bin 698 TL para cezası kesildi. Başka bir kovalamaca ise Buca'da yaşandı. Hakkında arama kararı olan kişi ile polis arasında yaşanan kovalamayacı polis kazandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti ve kullandığı aracın muayenesi olmadığı için kaçtığını ileri süren sürücüye ve yanındaki kişiye toplam 12 bin 698 TL para cezası kesildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evka-5 Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphelendikleri 35 PPA 76 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.Ü. (35), kaçmaya başladı. Bunun üzerine, O.Ü. ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan O.Ü., Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı'nda polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Otomobildeki O.Ü. ile yolcu konumunda bulunan B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. O.Ü., polisin "Neden kaçtın?" sorusunu "Ehliyetim ve aracımın muayenesi olmadığı için kaçtım" şeklinde cevapladı.

Sürücü O.Ü.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 9 bin 518 lira, B.B.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesildi. O.Ü.'nün kullandığı otomobil de trafikten menedildi.



İKİNCİ KOVALAMACA

İzmir'in Buca ilçesinde aranması olan şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye atarken, şüphelendikleri 35 AOA 474 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü U.A., Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kaçmaya başladı. Şüphelinin yakalanması için koordineli çalışma başlatan polis ekipleri, ilçenin birçok noktasını ulaşıma kapattı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu, 175 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan U.A.'nın aranması olduğu öğrenilirken, U.A.'ya 5 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan U.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.